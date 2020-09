Bundesliga: Patrik Schick wechselt von AS Rom zu Bayer Leverkusen

Patrik Schick, der zuletzt von AS Rom an RB Leipzig ausgeliehen war, erzielte in der vergangenen Spielzeit zehn Tore © Imago

Vertrag bis 2025

"Mit Patrik Schick haben wir einen international renommierten Mittelstürmer für uns gewonnen, der seine Torjäger-Qualitäten sowohl in der Serie A als auch in der Bundesliga sehr eindrucksvoll und konstant bewiesen hat", schwärmte Bayer 04-Geschäftsführer Sport Rudi Völler die Verpflichtung. "Patriks Durchschlagskraft und Abschlussstärke werden unserem Angriffsspiel guttun. Und auch er selbst bekommt in unserer Mannschaft Mitspieler an die Seite gestellt, die ihn und seine Stärken gut in Szene setzen können."