Tischtennis: Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov boykottieren Restart

Tischtennis-Profi Timo Boll wird nicht beim Restart des internationalen Turnierbetriebs im November in China teilnehmen. Andere Topasse folgen seinem Beispiel.

Die deutschen Tischtennis-Stars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov boykottieren zusammen mit mehreren Topassen anderer Nationen den Restart des internationalen Turnierbetriebs im November in China.

Teilnahmen kämen Vertragsbrüchen gleich

Teilnahmen von Boll und Co. an den Turnieren im Reich der Mitte kämen Vertragsbrüchen gleich. Zusätzlich würde die Problematik durch die Einreise-Quarantäne in China sowie eine neuerliche Heimisolation nach der Rückkehr aus China, weitere Reisebeschränkungen und nicht zuletzt ein erhöhtes Infektionsrisiko verschärft.