ATP: Rothenbaum, Hamburg lockert Corona-Regeln 2300 Zuschauer erlaubt

Neue Regelung in der Hansestadt beschert Tennis-Fans große Freude. Das coronabedingt verschobene Turnier am Hamburger Rothenbaum darf vor Zuschauern stattfinden.

Das hochkarätig besetzte Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum (19. bis 27. September) darf vor bis zu 2300 Zuschauern stattfinden. Eine entsprechende Genehmigung erhielten die Veranstalter am Dienstag von der Behörde für Inneres und Sport.

"Das traditionsreiche Tennisturnier am Rothenbaum wird die erste Sportveranstaltung mit einer größeren Zuschauerzahl in Hamburg sein.Ich freue mich, dass wir in diesem Fall über die Grenze von 1000 Besuchern hinausgehen können", sagte Hamburgs Sportsenator Andy Grote am Dienstag: "Die heute vom Senat getroffene Entscheidung ist ein wichtiges Signal. Wir konnten einen weiteren Schritt hin in Richtung Normalität im Sport tun – besonnen und verantwortungsvoll."