Bundesland Bayern erlaubt Sport auf Wettkampfebene - aber kaum Zuschauer

"Wir werden uns in den nächsten zwei Wochen nochmal mit allen Bundesländern zusammensetzen und versuchen, eine belastbare Planung zu machen", sagte er am Dienstag nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts. Genaue Angaben machte Söder nicht, betonte aber, es solle bei den Gesprächen nicht nur um den Fußball, sondern auch um Basketball oder Eishockey gehen.

Söder fordert einheitliche Lösung

Die ersten Lockerungen in Bayern stießen am Dienstag auf Zustimmung. "Das ist eine gute Nachricht für den gesamten bayerischen Breitensport und ein großer Erfolg unserer Fußballvereine, die sich in den vergangenen Tagen nochmals sehr, sehr klar positioniert und den Kurs des Verbandes mit überragender Zustimmung unterstützt haben", sagt BFV-Präsident Rainer Koch in einer ersten Reaktion.