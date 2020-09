NFL 2020/21: Favoriten, Zeitplan, neue Regeln - Infos zum Saisonstart

Kohle-Könige: So viel kassiert Mahomes im Vergleich zu CR7 und Co.

Am Wochenende startet die NFL in die Saison 2020/21. Sind Zuschauer in den Station erlaubt? Wer sind die Favoriten? SPORT1 liefert die wichtisten Infos.

Mit dem Kracher zwischen den Kansas City Chiefs und den Houston Texans startet die Liga in eine neue Saison - die es so wohl noch nie gegeben hat. ( Hier zum NFL-Spielplan 2020/21 )

NFL: Sind Zuschauer in den Stadien erlaubt?

Wer sind die Favoriten in der NFL-Saison 2020/21?

Die Kansas City Chiefs, die in der vergangenen Saison den Super Bowl gewannen, sind bei der Frage nach den Favoriten mit an erster Stelle zu nennen. Das Team um Quarterback Patrick Mahomes konnte die Mannschaft des Vorjahres größtenteils zusammenhalten und dürfte ein ernstes Wörtchen bei der Titelvergabe mitreden.

Die New England Patriots dürften in dieser Saison hingegen nicht zu den Titelkandidaten zählen.

Was sind die neuen Regeln der 101. NFL-Saison?

Welche Deutschen spielen in der NFL?

Mit Receiver Equanimeous St. Brown (Green Bay Packers), Linebacker Mark Nzeocha (San Francisco 49ers) und Fullback Jakob Johnson (New England Patriots) haben es drei deutsche Profis in die Kader ihrer jeweiligen Teams geschafft.

NFL-Zeitplan: Wann steigt der Super Bowl LV?

Die reguläre Saison startet in der Nacht vom 10. auf den 11. September mit dem Eröffnungsspiel der Housten Texans beim amtierenden Super-Bowl-Champion Kanas City Chiefs. Ende der regulären Saison ist der 3. Januar 2021 und rund eine Woche später starten die 12 besten Mannschaften in die Playoffs (9. - 24. Januar). Hier zur Tabelle der NFL! Im Super Bowl LV am 7. Februar 2021 in Tampa Bay treffen dann die zwei siegreichen Teams im Kampf um die begehrte Vince Lombardy Trophy aufeinander.