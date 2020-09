Tour de France 2020: 11. Etappe heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Die 11. Etappe der diesjährigen Tour de France ist die zweite Flachetappe in Folge. Heute werden erneut die Sprinter auf ihre Chance lauern.

Zwei Flachetappen in Folge - das gibt es bei dieser kletterlastigen 107. Tour de France nur einmal. Nach dem Inselhopping am Vortag führt auch das elfte Teilstück fast topfeben von der Atlantikküste ins Landesinnere - die einzige Bergwertung des Tages ist ein Hügelchen von 106 m Höhe. Start der heutigen Etappe ist 13.25 Uhr. ( Alle Etappen der Tour de France im LIVETICKER verfolgen )

Tour de France: Heutige Etappe: Châtelaillon-Plage – Poitiers (167,5 km/flach)

Für die Sprinter ist es die letzte Chance bis zum drittletzten Tour-Tag und für die Tour-Favoriten die letzte Atempause vor knüppelharten Tagen im Zentralmassiv und den Alpen. Der letzte Kilometer in Poitiers verläuft schnurgerade auf einer breiten Hauptstraße, um vor den entscheidenden Etappen das Sturz-Risiko zu minimieren. ( Alle Etappen der Tour de France 2020 gibt es hier im Überblick )

Der kleine Badeort Chatelaillon-Plage, einst ein Zentrum der Austernzucht an Frankreichs Westküste, ist zum ersten Mal Tour-Stadt, weit mehr Erfahrung bringt Poitiers mit. Doch auch in der uralten Stadt keltischen Ursprungs mit ihrer Vielzahl an Kulturdenkmälern und Sakralbauten ließ sich die Tour lange nicht mehr blicken.