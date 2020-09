Tour de France 2020: Kein Fahrer positiv auf Corona getestet

Bei der 107. Austragung der legendären Tour de France (ab 29. August täglich im LIVETICKER) stehen für die Fahrer vom Start in Nizza bis zur Ankunft in Paris 21 Etappen auf dem Programm © A.S.O.

Ab Sonntagabend waren alle Mitglieder der "Team-Blasen" - rund 650 Fahrer, Verantwortliche und Betreuer - auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden. Es waren die ersten Tests seit dem Star der Tour am 29. August in Nizza.

Das Tour-Reglement sieht ein strenges Durchgreifen vor: Bei zwei positiven Tests binnen sieben Tagen in einem Team wird die gesamte Mannschaft vom Rennen ausgeschlossen. Der nächste obligatorische Test findet am zweiten Ruhetag am kommenden Montag in Isère statt.