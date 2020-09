Die Clash Royale League West Herbst-Saison mit großem Preispool

Wie in den vorherigen Saison werden zehn Teams in der Liga antreten. Diese sind bereits bekannt, auf weitere Details müssen die Fans vorerst noch warten. In der letzten Ausgabe konnte die Organisation Spacestation Gaming die Liga dominant gewinnen und das in ihrer ersten gespielten Saison im Clash Royale eSports. Sie sind der heiße Favorit auf den Löwenanteil des stattlichen 225.000 US-Dollar Preispools.

Chance auf die WM-Teilnahme

Die besten vier Teams in der CRL West qualifizieren sich für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2020, die in Shanghai, China stattfindet. Das zweitägige Event findet am 5. und 6. Dezember statt. Entwickler Supercell gab bekannt, dass sie die COVID-19 Situation genau im Auge behalten um die Art der Produktion optimal zu gestalten. Ob es ein Live-Publikum geben wird ist derzeit noch unklar. Die CRL Ost hat bereits gestartet, auch hier gibt es einen 225.000 US-Dollar Preispool. Die vier besten Teams aus der Region Ost werden sich dann mit den besten aus der Region West in einem Acht-Team-Turnier um die Weltmeister-Krone streiten.