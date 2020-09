Papadopoulos: Ex-HSV-Star trainiert in vierter Liga

Kyriakos Papadopoulos steckt in der schwierigsten Phase seiner Karriere. Der Vertrag des Griechen beim HSV ist ausgelaufen und kein neuer Verein in Sicht.

So hat man Kyriakos Papadopoulos zu Bundesligazeiten in Erinnerung. Der Grieche wechselte bereits mit 18 Jahren zum FC Schalke, wurde dort unter anderem Pokalsieger und wanderte später über Leverkusen und Leipzig weiter zum HSV.

Papadopoulos seit HSV-Abstieg aussortiert

Seit dem historischen Abstieg des einstigen Bundesligadinos spielte "Papa" keine Rolle mehr bei den Hanseaten, auch weil er im März 2018 mit der damaligen sportlichen Führung abrechnete und die eigenen Stürme öffentlich kritisierte. Bestritt er noch in der Abstiegssaison 29 Bundesligaspiele, so waren es in zwei Jahren Zweitklassigkeit insgesamt nur drei Partien – zuletzt wurde er sogar in die zweite Mannschaft degradiert.