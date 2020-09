Philipp Lahm nennt Gründe für Triple-Gewinn des FC Bayern

Ex-Bayer Philipp Lahm lässt die vergangenen Saison des FC Bayern Revue passieren und erklärt, was der Schlüssel für den Triple-Gewinn der Münchner war.

Die Leistungen des FC Bayern München seit Beginn des Jahres 2020 waren herausragend. Mit Fußball nahe an der Perfektion hat der deutsche Serienmeister in der abgelaufenen Saison das Triple geholt.

Philipp Lahm, der in seiner Jugend und von 2005 bis 2017 für Bayern aufgelaufen war, hat nun das Geheimnis der großen Dominanz des Teams erklärt. Vor allem der Trainer sei für den Erfolg verantwortlich.

"Hansi Flick hat es geschafft, mit wenigen Umstellungen die gültige Hierarchie in der Mannschaft herzustellen", beschrieb Lahm in einem Artikel auf Linked in den entscheidenden Kniff.