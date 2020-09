Frauen-Nationalmannschaft: Henk Groener nominiert Kader mit Xenia Smits

Handball-Bundestrainer Henk Groener hat für die beiden Länderspiele gegen Weltmeister Niederlande 23 Spielerinnen nominiert. Die beiden Testspiele am 1. und 3. Oktober in Lingen sind eingebettet in einen einwöchigen Lehrgang und dienen der Vorbereitung für die Europameisterschaft in Norwegen und Dänemark (3. bis 20. Dezember).