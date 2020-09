Golf: Dustin Johnson gewinnt Finale der PGA-Tour und 15 Millionen Dollar

Der Amerikaner setzte sich in Atlanta/Georgia nach einer 68er-Schlussrunde mit drei Schlägen Vorsprung auf seine Landsleute Justin Thomas und Xander Schauffele durch.

"Ich wollte diese Trophäe unbedingt einmal gewinnen. Das ist schwierig. Aber ich hatte mein eigenes Schicksal in der Hand und wusste, was ich tun musste", sagte Johnson und fügte an: "Ich hatte viele großartige Spieler direkt hinter mir."