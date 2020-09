El CLassico der LEC stellt neuen Zuschauerrekord auf

Zwei Titanen unter sich

All diese Zahlen könnten am Ende von den am 25. September anstehenden Worlds in den Schatten gestellt werden, wenn die besten Teams der Welt gegeneinander spielen. Obwohl die Coronavirus-Pandemie nach wie vor das physische Dabeisein von Zuschauern verhindert, hindert dies den LoL-eSports nicht daran immer populärer zu werden.