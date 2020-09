Cloud9 stellen zwei Szenegrößen als neuen Manager und Coach vor

In Zukunft wird HenryG als General Manager von Cloud9 fungieren. © win.gg / Henry G

Nachdem die US-Organisation in letzter Zeit nicht an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen konnte wird das Counter-Strike Department bei Cloud9 komplett neu aufgebaut.

Seit ihrem Major Sieg in Boston 2018 galt Cloud9 als eines der wichtigsten Counter-Strike Teams in Nordamerika. Doch spätestens seit ihr vorheriges Roster von Gen.G aufgekauft wurde konnte die Organisation nicht mehr so richtig Fuß fassen.