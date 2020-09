FC Bayern: Thiago fehlt beim Trainingsauftakt und Corona-Test

Nach dem Triple ist vor der nächsten Triple-Mission: Der FC Bayern München startet am Dienstag in die Vorbereitung auf die neue Saison.

Zunächst stehen von 8. bis 10. September Corona-Tests, Leistungsdiagnostik und Cybertraining an, ehe am 11. September die erste Einheit der gesamten Mannschaft an der Säbener Straße ansteht.

Doch am Dienstag sind noch nicht alle Spieler dabei. Alle Akteure, die in der Nations League zum Einsatz gekommen sind, erhalten eine längere Pause.

Thiago und Co. fehlen noch

Das erste Pflichtspiel steigt für die Bayern am 18. September in der Bundesliga gegen den FC Schalke 04 an. Das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren (DFB-Pokal: FC Bayern München - 1. FC Düren am Donnerstag, 15. Oktober LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER) wurde auf den 15. Oktober verschoben.