London: Schiedsrichter in Amateur-Liga blutig geschlagen - zehn Jahre Sperre

In einer Amateur-Liga Londons schlägt ein Spieler dem Schiedsrichter dreimal ins Gesicht. Der Unparteiische möchte eine gerechte Strafe für den Täter.

Verbale und körperliche Gewalt gegenüber Schiedsrichtern sind in Amateurligen leider keine Seltenheit.

Nun ist es in London zu einem besonders schlimmen Vorfall gekommen. Ein Spieler wurde in einem Amateur-Testspiel des Feldes verwiesen, wollte diese Strafe aber nicht akzeptieren. Er griff den Schiedsrichter daraufhin an und schlug ihm mehrmals ins Gesicht.