WWE RAW: Familie von Rey Mysterio verprügelt Rollins' Jünger Murphy

Mysterio-Familie verprügelt Murphy

- Randy Orton äußerte erneut Zweifel, ob WWE-Champion Drew McIntyre rechtzeitig zu ihrem Titelmatch bei Clash of Champions am 27. September fit wird - Orton hatte dem Schotten vor zwei Wochen drei Tritte an den Kopf verpasst .

Die Ergebnisse von WWE RAW:

The Hurt Business (MVP, Bobby Lashley und Shelton Benjamin) besiegt Cedric Alexander, Apollo Crews und Ricochet

Non-Title Match: The Street Profits (Montez Ford und Angelo Dawkins) (c) besiegen Andrade und Angel Garza

Peyton Royce besiegt Billie Kay

Asuka und Mickie James besiegen Natalya und Lana

The Hurt Business und Cedric Alexander besiegen Apollo Crews, Ricochet und die Viking Raiders (Erik und Ivar)

Randy Orton besiegt Keith Lee via DQ

Handicap Match: Ruby Riott und Liv Morgan besiegen Shayna Baszler

Handicap Match: Ruby Riott und Liv Morgan vs. Nia Jax endet im No Contest

Street Fight: Dominik Mysterio besiegt Murphy