NHL, Playoffs: New York Islanders und Greiss mit Debakel gegen Tampa Bay

Im Playoffs-Halbfinale erleben die New York Islanders in Spiel 1 gegen Tampa Bay Lightning ein Debakel. Keeper Thomas Greiss hält kaum etwas - und wird früh ausgewechselt.

Mit den New York Islanders verlor der deutsche Goalie das erste Spiel der Halbfinalserie in der nordamerikanischen Profiliga NHL gegen Tampa Bay Lightning in Edmonton chancenlos 2:8.