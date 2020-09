Novak Djokovic: Fan-Appell nach Shitstorm gegen Linienrichterin

Novak Djokovic richtet sich nach seiner Disqualifikation bei den US Open an seine Fans - und verurteilt die Anfeindungen gegen die Linienrichterin nach seinem Eklat.

"Sie hat überhaupt nichts falsch gemacht", schrieb der Serbe in den Sozialen Medien in einer Nachricht an seine Fans: "Ich bitte euch, sie in diesem Moment zu unterstützen und liebevoll zu sein."