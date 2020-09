Formel-1-Star Lewis Hamilton startet mit eigenem Team in Extreme-E-Serie

Er sammelt Müll am Strand auf, macht in den sozialen Medien auf den Klimawandel aufmerksam und setzt sich gegen Rassismus ein: Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton macht sich immer wieder für eine bessere Welt stark.

Nun steigt der 35-Jährige passend dazu mit einem eigenen Rennstall in die Extreme-E-Meisterschaft an.

Die Extreme E ist ein Ableger der Formel E, sozusagen das neueste Projekt von Formel-E-Gründer Alejandro Agag. Die 585 PS starken Elektro-SUV werden in Gebieten fahren, die von Klimawandel und Umweltzerstörung am meisten betroffen sind - zum Beispiel in Grönland oder auf den Gletschern von Nepal.

Extreme E mit Hamilton startet im Senegal

"Es wird Spaß machen, eine andere Rolle als die des Fahrers zu bekleiden", sagt Hamilton. "Was mich am meisten anspricht: Die Extreme-E-Meisterschaft wird nicht nur das Bewusstsein für die am meisten von Umweltzerstörung betroffenen Regionen wecken, sondern auch aktiv etwas dagegen tun. Jeder Einzelne hat die Macht, den Unterschied zu machen, und es bedeutet mir so viel, dass ich mit meiner Liebe zum Rennsport und meiner Liebe zum Planeten einen positiven Beitrag leisten kann."