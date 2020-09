Bayer Leverkusen darf 300 Fans gegen

Seifert über Fan-Rückkehr in Leipzig: "Keine Wettbewerbsverzerrung"

Bayer Leverkusen darf im DFB-Pokal erstmals seit März wieder vor Fans im heimischen Stadion spielen. Nur 170 Tickets gehen aber an die Anhänger.

Bayer Leverkusen wird in der ersten Runde des DFB-Pokals erstmals seit März wieder vor Zuschauern in der heimischen Arena spielen.

Wie die Werkself am Montag bekannt gab, werden für die Partie gegen Eintracht Norderstedt am kommenden Sonntag 300 Zuschauer zugelassen (DFB-Pokal: Eintracht Norderstedt - Bayer Leverkusen, So. 15.30 Uhr im LIVETICKER).