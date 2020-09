PSG-Star Kylian Mbappé hat Corona, fehlt Frankreich gegen Kroatien

Nach Neymar und Co. ist nun auch Frankreichs Starstürmer Kylian Mbappé positiv auf Covid-19 getestet worden. Er fehlt dem Weltmeister deswegen am Dienstag im Nations-League-Duell mit dem WM-Zweiten Kroatien (Nationns League: Frankreich - Kroatien, Di. 20.45 Uhr im LIVETICKER) .

Noch am Mittwoch war der Angreifer, wie das gesamte Team, negativ getestet worden und erzielte beim 1:0-Sieg gegen Schweden am Samstag noch Frankreichs Siegtor.

Corona-Welle bei PSG: Nach Neymar auch Mbappé

PSG tritt am Donnerstag bei RC Lens zu seinem ersten Saisonspiel in der Ligue 1 an (Ligue 1: RC Lens - Paris Saint-Germain, Do. 21 Uhr im LIVETICKER).