Tour de France: Emanuel Buchmann jagt Etappensieg statt Podium

Emanuel Buchmann macht sich bei der Tour de France keine Hoffnungen mehr im Gesamtklassement. Jetzt will er Etappensiege jagen - reicht die Form dafür?

Der angeschlagene deutsche Radprofi Emanuel Buchmann hat bei der 107. Tour de France seine Ambitionen in der Gesamtwertung aufgegeben.

"Mit dieser Form macht es keinen Sinn", sagte Buchmann am ersten Tour-Ruhetag in La Rochelle am Montag: "Die Gesamtwertung ist überhaupt kein Ziel mehr." (Tour de France: Alle Etappen im SPORT1-LIVETICKER)