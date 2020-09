French Open planen mit 11.500 Zuschauern pro Tag - und strengen Regeln

Im Gegensatz zu den US Open planen die French Open mit Fans. Ganze 11.500 sollen es pro Tag sein - aber es gibt dennoch strenge Regeln mit Blick auf Corona.

Zwei Spielerhotels, regelmäßige Tests - aber 11.500 Zuschauer pro Tag: Die French Open in Paris wollen die Corona-Blase zumindest anstechen.

Der frühere Weltklassespieler Guy Forget, Turnierdirektor beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres (27. September bis 11. Oktober), gab gemeinsam mit dem französischen Verband FFT am Montag erste Details zum Ablauf bekannt.

Unterteilt werden soll das Turnier in drei voneinander unabhängige Cluster rund um den Court Philippe Chatrier (Fassungsvermögen: 15.000), den Court Suzanne Lenglen (10.000) und den Court Simonne Mathieu (5000). Auf Lenglen und Chatrier sind jeweils 5000 Zuschauer zugelassen, auf Mathieu 1500, der Wechsel zwischen den Plätzen ist nicht möglich.

So planen die French Open in Corona-Zeiten

Auf den übrigen Courts sind keine Besucher erlaubt. Normalerweise bewegen sich pro Tag 20.000 Menschen auf dem Turniergelände. Bei den derzeit laufenden US Open in New York sind keine Zuschauer zugelassen.