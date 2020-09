FC Bayern: Fans dürfen wieder ins Stadion bei Supercup gegen FC Sevilla

Beim europäischen Supercup gegen den FC Sevilla am 24. September in Budapest sind nach UEFA-Angaben pro Verein 3.000 Tickets verfügbar.

Bayern-Spiel steigt trotz Einreiseverbot in Ungarn

FC Bayern gegen FC Sevilla soll "Pilotprojekt" sein

Diese sehen nun so aus, dass das Spiel mit Fans auf bis zu 30 Prozent der rund 67.000 Plätze in der Budapester Arena stattfinden soll. Es diene "als Pilotprojekt, um die Fans in der aktuellen COVID-19-Pandemiesituation zurück in die Stadien zu bringen", teilte die UEFA jetzt mit.