BVB: Marco Reus gibt Comeback nach sieben Monaten im Test gegen Rotterdam

Lange setzte Marco Reus seine Verletzung außer Gefecht, jetzt ist er wieder da! Beim BVB-Härtetest eine Woche vor Saisonstart führt er sein Team als Kapitän an.

Der 31-Jährige führte den Vizemeister im letzten Härtetest als Kapitän aufs Feld. Eine Woche vor Saisonbeginn trifft der BVB in Brackel auf Sparta Rotterdam. (Testspiel: Borussia Dortmund - Sparta Rotterdam JETZT im LIVETICKER)

Am 14. September im DFB-Pokal gegen den MSV Duisburg das erste Pflichtspiel für den BVB ansteht - dann auch wieder mit Reus?

Reus dank Wunderheiler wieder fit

Fast sieben Monate musste der 31 Jahre alte Führungsspieler leiden. Am 4. Februar verletzte sich der Offensivspieler beim DFB-Pokal-Aus in Bremen (2:3) folgenschwer. Reus zog sich seinerzeit einen komplizierten Sehnenanriss im rechten Oberschenkel zu und musste in der Reha mehrere Rückschläge hinnehmen.