FC Schalke 04 lädt Krankenhaus-Mitarbeiter ins Stadion ein

Schalke 04 lädt 300 Zuschauer in die Veltins-Arena ein © Imago

Der FC Schalke 04 tauscht im DFB-Pokal das Heimrecht und tritt zuhause gegen Regionalligist Schweinfurt an. Dafür lädt S04 300 besondere Gäste ein.

Regionalligist Schweinfurt 05 verzichtet in der ersten ersten Hauptrunde des DFB-Pokals auf sein Heimrecht. Das Spiel am kommenden Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den Bundesligisten Schalke 04 findet damit in Gelsenkirchen statt.