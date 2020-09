Testspiel: Borussia Dortmund - Sparta Rotterdam im Liveticker

Vor dem Saisonstart absolviert Borussia Dortmund gegen Sparta Rotterdam den letzten Härtetest. SPORT1 begleitet das Testspiel in Brackel im LIVETICKER.

Eine Woche vor Saisonbeginn steht für Borussia Dortmund der letzte Härtetest an.

In Brackel treffen die Schwarz-Gelben auf Sparta Rotterdam, ehe am 14. September im DFB-Pokal gegen den MSV Duisburg das erste Pflichtspiel für den BVB ansteht.

SPORT1 begleitet die Generalprobe von Marco Reus und Co. im LIVETICKER ab 16.45 Uhr.

Marco Reus führt die Borussia als Kapitän in den Test. Es ist das erste Spiel nach monatelanger Verletzungspause.

+++ Keine Tore nach 45 Minuten +++

45. Minute. Die erste Hälfte ist rum. Ohne Tore gehen die Teams in die Kabine. Die letzte Chance verballert Can aus 16 Metern. An der Effizienz muss Favre auf jeden Fall noch arbeiten.