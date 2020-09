Frauen-Nationalmannschaft: Kristin Demann und Sydney Lohmann zurück

Nach einem halben Jahr Corona-Zwangspause steht für die Frauenfußball-Nationalmannschaft der Neustart in die EM-Qualifikation bevor. Der zweimalige Welt- und achtmalige Europameister trifft am 19. September in Essen auf Tabellenführer Irland (14.00 Uhr) und muss drei Tage später in Montenegro (16.00 Uhr) antreten.