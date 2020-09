DTM: René Rast erklärt sich nach Schummel-Vorwurf und Strafe in Spa

Er habe Müller hinter sich gehabt und gewusst, dass dieser in der letzten Runde angreifen würde: "Deswegen habe ich mir drei, vier Runden den Kopf zermartert, wie ich ihn hinter mir halten kann. Und auf einmal passiert was, was nicht passieren darf. Es gab ein Funkloch in dem Marshalling-System und es wurde mir angezeigt, dass ich DRS und Push-to-Pass benutzen darf. In dem Moment drückt man als Rennfahrer automatisch auf den Knopf, obwohl man weiß, dass es in der Situation gar nichts bringt."