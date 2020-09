Handball: Frauen-Nationalmannschaft trifft am 1. und 3. Oktober auf Niederlande

Mit zwei Tests am 1. und 3. Oktober gegen Weltmeister Niederlande (LIVE im TV auf SPORT1) beginnen die deutschen Handball-Frauen die Vorbereitung auf die EM.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft in den ersten Länderspielen des Jahres 2020 am 1. (18.15 Uhr) und 3. Oktober (16.45) in Lingen auf Handball-Weltmeister Niederlande.