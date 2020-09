CS:GO: Der Captain ist back - gla1ve kehrt nach Auszeit zurück

Der Captain ist zurück

Ebenso kehrt Andreas "Xyp9x" Højsleth in den Kader zurück, der vorerst die Reservistenrolle einnimmt. Beide Spieler verließen das aktive Team im Mai nach dem Sieg beim ersten RMR-Turnier in Europa. Stress & Burnout sind damals der Anlass für gla1ves Auszeit gewesen.

Gla1ve wird vorerst es3tag im Roster ersetzen, dennoch soll jeder Spieler in den kommenden Monaten seine Einsätze bekommen, so Astralis-Trainer Danny "zonic" Sørensen. es3tag stoß erst im Juli zum Team und zeigte seitdem überzeugende Leistungen, unter anderem beim ESL One Cologne. Laut der Statistikseite HLTV war es3tag mit einem Durchschnitt von 1.21 sogar der beste Akteur bei Astralis.