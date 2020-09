Anzeige

England: Phil Foden und Mason Greenwood laden Frauen in Hotelzimmer ein England-Youngster fliegen aus Kader

Phil Foden (l.) und Mason Greenwood gaben am Samstag ihr Länderspieldebüt © Getty Images

SPORT1

Mason Greenwood und Phil Foden laden zwei Frauen ins Mannschaftshotel der Engländer in Island ein und verstoßen damit gegen die Coronaregeln. Der Verband reagiert.

Die beiden englischen Jung-Nationalspieler Mason Greenwood und Phil Foden haben im Mannschaftshotel für einen Skandal gesorgt.

Das isländische Medium DV publizierte am Montag Snapchat-Stories von zwei Frauen, die sich in den Zimmern des Duos aufhielten. England spielte am vergangenen Samstag in Island (1:0), Foden (20) und Greenwood (18) gaben dabei ihr Debüt.

In den Snapchat-Videos tragen die beiden Nationalspieler Trainingsklamotten der "Three Lions". Was die beiden Frauen im Zimmer der Stars zu suchen hatten, verrieten sie nicht. "Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich seit einigen Tagen mit einem von ihnen gesprochen haben. Ich sage nicht, wo", erklärte eine der Frauen bei DV. Sie hätten den Spielern mitgeteilt, dass sie die Videos auf Snapchat posten, diese hätten darauf aber nicht reagiert.

Foden und Greenwood müssen Teamhotel verlassen

Mit dem Besuch der Frauen verstießen die beiden Youngster gegen die strengen Vorgaben der isländischen Gesundheitsbehörden, wonach die Spieler auf internationalen Reisen keinen Kontakt zu Personen außerhalb ihrer "Blase" haben sollten.

Foden und Greenwood fehlten am Montag im Training und reisen auch nicht zum Auswärtsspiel am Dienstag in Dänemark (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Vor der Abreise des Teams aus Island sollen die beiden bereits die Heimreise antreten.

"Leider habe ich heute Morgen davon erfahren, dass zwei meiner Jungs die Covid-Regeln gebrochen haben. Wir mussten schnell entscheiden, dass sie keinen weiteren Kontakt zur Mannschaft haben dürfen", sagte Trainer Gareth Southgate auf einer Pressekonferenz: "Sie waren naiv. Ich weiß, dass sie jung sind, aber die ganze Welt beschäftigt sich mit dieser Pandemie." Auch der englische Verband FA nahm Ermittlungen gegen das Duo auf.