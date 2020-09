FC Bayern: Trainingsstart, Fahrplan, Ab- und Zugänge

Dieses Kunststück gelingt zuvor nur einem anderen Verein. SPORT1 zeigt alle Triple-Sieger in Europa, die neben der Meisterschaft und dem nationalen Pokal auch die Champions League (bzw. den Landesmeisterpokal) gewonnen haben. © Getty Images

CELTIC GLASGOW 1967: Die erste Mannschaft, der das Triple gelang, waren die "Lisbon Lions". DIeser Spitzname wurde den Celtic-Spielern gegeben, nachdem sie im Finale des Landesmeisterpokals in Lissabon Inter Mailand mit 2:1 besiegten © Imago

AJAX AMSTERDAM 1971: Mit der legendären Mittelfeldreihe bestehend aus Johan Cruyff, Arie Haan, Johan Neeskens und Gerrie Mühren spielte sich Ajax im Pokal der Landesmeister bis ins Finale. Ausgerechnet im Stadion des Erzrivalen Feyenoord Rotterdam besiegten Cruyff und Co. dann Inter Mailand ... © Imago

Auch die damalige PSV-Elf hatte zahlreiche Stars in ihren Reihen: Keeper Hans van Breukelen, Eric Gerets, Sören Lerby und Wim Kieft trugen unter anderem das PSV-Trikot. Auch Eindhoven gelang in jener Saison zudem der Gewinn der Meisterschaft und des nationalen Pokals © Imago

MANCHESTER UNITED 1999: Was für die Red Devils die Erfüllung aller Träume war, ist für alle Fans des FC Bayern auch 20 Jahre danach noch immer eine offene Wunde. Bayern lag im Champions-League-Finale nach 90 Minuten 1:0 vorn, ehe United den Spieß in der Nachspielzeit umdrehte © Getty Images

Die Elf von Trainer Alex Ferguson gewann aber nicht nur die Königsklasse, sondern triumphierte auch in der Premier League denkbar knapp mit einem Punkt Vorsprung vor Arsenal. Den FA-Cup sicherte sich United mit einem 2:0 im Finale gegen Newcastle © Getty Images

Die anderen beiden Titel? Eine Kleinigkeit! Den nationalen Pokal holte die Elf von Trainer Pep Guardiola dank eines 4:1-Sieges im Finale gegen Bilbao. In der Liga hatte Barcelona satte neun Punkte Vorsprung vor dem Erzrivalen Real Madrid © Getty Images

INTER MAILAND 2010: Mit den Nerazzurri schaffte auch ein italienisches Team das Triple - und wieder waren es die Bayern, die es nicht verhindern konnten. Das Finale in der Champions League gewann Inter gegen die Münchner dank des Doppelpacks von Diego Milito 2:0 © Getty Images

In der Serie A stand Inter am Ende zwei Punkte vor der Roma - und auch im Finale der Coppa Italia triumphierte die Elf von Trainer Jose Mourinho mit 1:0 gegen die AS © Getty Images