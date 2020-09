Tour de France 2020: 10. Etappe heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Tour de France: Heutige Etappe: "Le Chateau-d'Oleron - Saint-Martin-de-Re" (168,5 km/flach)

Zum ersten Mal werden bei der Tour de France zwei Inseln in einer Etappe verbunden. Der Kurs von Ile d'Oleron zur Ile de Re verläuft über weite Teile direkt an der Atlantikküste. Die einzige Straße zur Ile d'Oleron überquerte die Tour erst einmal. 1983 war die kleine Insel Zielort. Erwartet worden war wie am Dienstag ein Sprint, doch es kam anders: Der Italiener Riccardo Magrini attackierte einen Kilometer vor dem Ziel und düpierte die schnellsten Fahrer im Feld. Ein Szenario, das sich auf der Ile de Re wiederholen könnte.