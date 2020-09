Anzeige

Formel 1: Monza-Spektakel hat viele Verlierer - Kolumne von Peter Kohl F1-Spektakel mit vielen Verlierern

Ferrari-Debakel bei Heimspiel

P. Kohl

Pierre Gasly triumphiert überraschend in Monza, Mercedes schenkt den Sieg her. Peter Kohl beleuchtet in seiner SPORT1-Kolumne das Überraschungsrennen.

Hallo Formel-1-Freunde!

Das Alpha-Tauri-Märchen von Monza ist ein Diamant der Saison 2020!

Anzeige

Der Sensationssieg von Pierre Gasly bringt eine neue Facette in den üblichen Formel-1-Schnitt. Eine, die die Königsklasse aus heiterem Himmel als Wundertüte glänzen lässt. Das kleine Nachwuchsteam aus der Red-Bull-Gruppe schlägt zum zweiten Mal nach 2008 an diesem heiligen Ort der Formel 1 zu.

Damals war es der Beginn der sagenhaften Erfolgsgeschichte von Sebastian Vettel, der im königlichen Park Wetterkapriolen zu seiner ersten Triumphfahrt im damaligen Toro Rosso nutzte.

Diesmal kommt für die Mannschaft von Franz Tost der Abflug und Einschlag von Charles Leclerc zu einem goldenen Zeitpunkt. Mit Gasly darf sich am Ende ein Fahrer feiern lassen, der schon vielfach abgeschrieben wurde, den viele sogar schon aus der F1–Fahrergilde streichen wollten.

Vor einer Woche beherrschten die Schlagzeilen über eine lähmende Langeweile die Berichterstattung über das Rennen in den Ardennen. Wenige Tage später überschlagen sich dieselben Kritiker mit Sensationsbeschreibungen.

Der Überraschungscoup der kleinen Truppe aus Faenza ist ohne Frage ein Sieg für die Formel 1 im Gesamten. Er schafft Abwechslung, weckt neues Interesse, und zeigt, dass unter gewissen Umständen nach wie vor alles möglich ist.

Mercedes verschenkt Sieg

Es ist ein Spektakel, das aber auch zahlreiche Verlierer hat.

Dass Mercedes durch eine Unkonzentriertheit den schon sicher in der Tasche geglaubten Sieg von Dominator Hamilton durch die Finger rinnen lässt - geschenkt! Wer Siege in einer Häufigkeit sammelt, in der andere ihre Wäsche wechseln, darf sich einen solchen Fehltritt auch mal leisten, ohne direkt abgewatscht zu werden.

Anzeige

Dass Valtteri Bottas den Ausrutscher seines Stallgefährten nicht nutzen kann, verschärft jedoch das Bild von einem Fahrer, der eine ideale Nummer zwei im Team ist, aber niemals Champion wird.

Dem Finnen fehlt der Killerinstinkt, wie schon in einer unterirdischen Startphase zu sehen ist. Ohne Rhythmus im Dreck rumrutschend, Scheitelpunkt für Scheitelpunkt in den Kurven verpassend, wird er von beiden McLaren - Sergio Pérez und Daniel Ricciardo - kassiert. Ein Desaster!

Der Rest ist eine mehr oder weniger gelungene Schadensbegrenzung. In einem dem Feld überlegenen Auto ist das zu wenig!

Red Bull fehlt Speed

Für Red Bull als ersten Mercedes-Jäger erweist sich Monza ebenfalls als Fallstrick. Schon in den Freien Trainings und im Qualifying ist zu sehen, dass einfach Speed fehlt.

Zum einen vom Honda-Motor (mit dem Gasly dann paradoxerweise das Rennen gewinnt!), zum anderen von der eigenproduzierten Aerodynamik. Max Verstappen wirft bereits vor dem Rennen die Flinte ins Korn, bezeichnet das Auto als viel zu langsam. Von Startplatz fünf aus bleibt er blass, muss nach 30 Runden die Segel wegen Motorproblemen komplett streichen.

Frust pur bei Sebastian Vettel. Der Heppenheimer und das Ferrari-Team sind in dieser Saison in Sachen WM-Titel nicht konkurrenzfähig. Mit gerade einmal 61 Punkten nach sechs Rennen ist es eine der schwächsten Saisons überhaupt der Italiener. Aber es geht noch viel schlimmer ... © Getty Images Ausfälle und Überrundungen, von der Konkurrenz gefühlt meilenweit abgehängt, die Fahrer machtlos: SPORT1 zeigt die schlechtesten Formel-1-Autos seit 2000 in chronologischer Reihenfolge © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/Imago/iStock PROST - AP03 (2000): Das wohl unzuverlässigste Auto der vergangenen zwei Jahrzehnte war der AP03 des Teams um Ex-Weltmeister Alain Prost © Getty Images Nur zehn Mal schafften es Jean Alesi und Nick Heidfeld zusammen, ihr Fahrzeug überhaupt ins Ziel zu steuern. 24 Ausfälle mussten die Franzosen verzeichnen. Die Bilanz ist folgerichtig wie bitter: 0 Punkte und der letzte Platz in der Konstrukteurswertung © Getty Images Anzeige TOYOTA - TF102 (2002): Mit großen Hoffnungen startete das Motorsport-Team des Auto-Riesen in die Königsklasse. Bis zum Ausstieg 2009 stattete der Konzern das Team stets mit einem der größten Budgets aus – ohne nennenswerten Erfolg © Getty Images Besonders enttäuschend war die Einstiegssaison 2002. Ambitioniert ging der neue Rennstall an den Start. Doch beim ersten Saisonrennen landete man sogar hinter dem Dauer-Schlusslicht Minardi © Getty Images ARROWS - A23 (2002): Der Minardi-Vorgänger bewegte sich ähnlich schlecht durch das Fahrerfeld wie sein Nachfolger. Das Auto wurde erst spät fertig und verlor insofern auch wichtige Test-Zeit © Getty Images Zudem drückten Arrows bereits während der Saison finanzielle Probleme. Den großen Preis von Frankreich setzten die Fahrer freiwillig aus – um Teile zu sparen. Technische Probleme waren beim A23 an der Tagesordnung © Getty Images Anzeige MINARDI - PS04B (2004): Von 2002 bis 2005 fuhr Minardi stehts Formel-1-Feld mit allerhand Rückstand hinterher. Das Auto ging aus dem Arrow 2002 hervor. Immerhin: 2006 entwickelte sich daraus der Rennstall Torro Rosso, der deutlich erfolgreicher in der Königsklasse unterwegs war © Getty Images 2004 holt Minardi dank Zsolt Baumgartner sogar einen Punkt. Beim Grand Prix in Indianapolis wurde der Ungar Achter – weil sonst alle anderen Fahrer nicht ins Ziel kamen, bedeutete das jedoch trotzdem den letzten Platz. Unverhofft kommt eben oft... © Getty Images MIDLAND - MF16 (2006): Als Nachfolger des einstigen Formel-1-Teams Jordan orientierte sich der MF16 stark an dessen Vorgängermodell. Am Ende des Feldes lieferte sich das russische Team ein Schneckenrennen mit Super Aguri, das Midland immerhin deutlich für sich entscheiden konnte © Imago Hinter den Kulissen gab es immer wieder Streitereien. Medial erhielt der Rennstall sowieso keinen guten Ruf. Nach 18 Rennen war es mit der Königsklasse auch schon wieder vorbei. In der Saison darauf trat das Team mit neuem Besitzer unter dem Namen Spyker an © Imago Anzeige SUPER AGURI - SA05 (2006): Der dritte Arrows-Nachfolger – und wieder nix! Das Super-Aguri-Team musste den Honda aus dem Vorjahr ersetzen. Stattdessen trat der Rennstall mit höchst veraltetem Getriebe an © Getty Images Das Japan-Duo Takuma Sato und Yuji Ide blieb mit dem veralteten Bolliden ohne jede Chance. Immerhin: Im Grand Prix von Deutschland schickten die Japaner endlich ein erneuertes Modell ins Rennen. In die Punkte schafften sie es dennoch die komplette Saison lang nicht © Getty Images SPYKER - F8-VII (2007): Der niederländische Fahrzeug-Hersteller Spyker-Cars kaufte Midland auf. Erfolgreicher wurde das Team dadurch aber nicht. Immer noch hingen die Fahrer am Ende des Feldes, dem Toyota-Motor fehlte schlichtweg Kraft © Getty Images Im letzten Saisondrittel wollte der Rennstall verbesserte Autos einsetzen, mit denen schnellere Zeiten möglich gewesen wären. Aber die Fahrzeuge überstanden den Crashtest nicht - und wurden am Ende nicht zugelassen. Dumm gelaufen © Getty Images Anzeige FORCE INDIA - VJM01 (2008): Der Wagen entspricht technisch fast eins zu eins dem Spyker aus dem Vorjahr, aus dem der indische Rennstall hervorging. Dementsprechend erfolglos kurvte auch dieses Auto über den Asphalt. Punkte gab es in der Saison 2008 keine für das Rennteam mit den neuen Farben © Getty Images Im Gegenteil: Die Leistungen aus dem Vorjahr wurden sogar noch unterboten. 2009 stellte das Renn-Team auf Mercedes-Motoren um - was den lang ersehnten Erfolg brachte. Giancarlo Fisichella holte sogar den ersten Podestplatz für den Rennstall © Getty Images VIRGIN - VR01 (2010): "Ich bin froh, dass ich heil rausgekommen bin", sagte Timo Glock später einmal über das vollständig am Computer entwickelte Auto. In der Tat stellte das Fahrzeug für die Sportler fast schon eine Gefahr dar. Unter anderem versagte die Servolenkung. Auch brachen die Frontflügel © Imago Besonders peinlich: Im ersten Saisonrennen blieben die Fahrer aufgrund eines zu kleinen Tanks stehen. Der Virgin-Racer war der erste von weiteren vergeblichen Versuchen des britischen Rennstalls Manor-Racing, in der Formel 1 Fuß zu fassen © Imago Anzeige HRT - F112 (2012): Drei Jahre versuchte sich der spanische Rennstall in der Königsklasse zu etablieren. Im letzten Jahr kamen zum Misserfolg auch einige Sicherheitsmängel an den Fahrzeugen hinzu © Getty Images Gleich mehrfach mussten Pedro de la Rosa und Narain Karthikeyan aus Sicherheitsgründen freiwillig aufgeben. Besonders gefährlich: Die Bremsen funktionierten oftmals nicht adäquat © Getty Images SAUBER - C32 (2013): Der Schweizer Rennstall erlebte 2013 ein wahres Debakel. Zum ersten Mal schaffte es das eigentlich durchschnittliche Team nicht, sich auch nur einen Punkt zu sichern © Getty Images Besonder bitter dabei: Der Deutsche Adrian Sutil folgte auf Nico Hülkenberg im Sauber-Cockpit. Der ehemalige Force-India-Pilot blieb indes ohne Chance und fand anschließend kein Rennteam mehr in der Formel 1 © Getty Images Anzeige MARUSSIA - MR03B (2015): Manor-Racing schickte 2015 den nächsten Schnecken-Boliden an den Start. Das Team konnte die Insolvenz immerhin abwenden. Doch es fehlte das Geld und die Zeit, ein neues Auto im Vergleich zum Vorjahr zu konstruieren © Getty Images Neue Vorgaben mussten am alten Modell erfüllt werden, um die Fahrerlaubnis zu bekommen. Getestet wurden die Fahrzeuge vor der Saison gar nicht erst. Die Fahrer: unerfahren. Für Roberto Merhi und Will Stevens blieb es ein kurzes Gastspiel in der Königsklasse © Getty Images WILLIAMS - FW42 (2019): Williams war eigentlich ein etablierter Rennstall. 2019 enttäuschte der FW42 jedoch komplett. Das Auto wurde nicht rechtzeitig zu Beginn der Testfahrten fertig – wie sich herausstellen sollte, hatte dieser Rückstand Folgen © George Russell und Robert Kubica konnten nicht annähernd die Pace fahren, um in die Nähe der Punkte zu kommen. Besonders der ehemalige Grand-Prix-Sieger Kubica zeigte sich über sein Fahrzeug frustriert und beendete sein Formel-1-Comeback nach nur einer Saison wieder © Anzeige WILLIAMS - FW43 (2020): Auch ein Jahr später gibt es wenig Positives vom englischen Traditionsteam zu berichten. Als einziges Team hat Williams in den ersten fünf Rennen der von Corona geprägten Saison noch keinen Zähler eingefahren © Getty Images Einzige Hoffnung für Williams ist George Russell, der bislang im Qualifying schon aufhorchen ließ, aber im Rennnen noch keine Zähler einheimsen konnte © Getty Images

Teamkollege Albon versagt von Startplatz neun aus in allen Bereichen, hat zudem Timing-Pech bei seinen Boxenstopps im turbulenten und unberechenbaren Grand Prix. Der 15. und damit vorletzte Rang im Rennen ist eine Katastrophe für ihn und das Team.

Die Rufe nach Sebastian Vettel als Nachfolger des gebürtigen Thailänders werden immer lauter. In der Konstrukteurswertung sehen die Brause-Jäger nur noch ganz verschwommen am Horizont die Rücklichter von Mercedes.

Anzeige

Ferrari erneut desolat

Renault verpasst auf dem Highspeedkurs in Italien eine Mega-Chance. Beim Boxenstopp nach der Roten Flagge finden die Mechaniker nicht die Medium-Reifen für Ocon und müssen ihn mit Soft-Bereifung rausschicken. Die rot markierten Walzen gehen in der Schlussphase dann signifikant in die Knie. Die Boxenstopps für beide Fahrer während der ersten Safety-Car-Phase dauern zu lange, beide verlieren dadurch Positionen und stecken im Mittelfeld fest. Zudem hat das Low-Downforce-Paket nicht so gezündet wie zuletzt in Spa.

Über Ferrari darf man getrost ein großes Laken des Schweigens werfen. Ein geschundener Gaul, der am Boden liegt, muss nicht auch noch getreten werden. La Miseria Rossa wird zur Dauerschleife. Das "I mog nimma" von Sebastian Vettel trifft so langsam auf alle Tifosi zu.

Carlos Sainz wird sich in den Hintern beißen angesichts der taumelnden roten Truppe, zu der er 2021 wechselt, und der vielleicht größten Chance in seinem Formel-1-Fahrerleben, einen Grand Prix zu gewinnen.

Ferrari macht den Anfang, Red Bull, Renault, McLaren, AlphaTauri und Racing Point legen nach. Die Boliden für die Formel-1-Saison 2020 werden der Öffentlichkeit präsentiert. Nach wochenlanger Arbeit in den Fabriken stellen die Teams nacheinander ihre Ergebnisse vor. SPORT1 zeigt die besten Bilder der neuen Flitzer © Traditionsrennstall Williams stellt sein neues Auto zwei Tage vor den ersten offiziellen Tests in der heimischen Fabrik vor - interessant ist der neue rote Einstich der Lackierung © twitter.com/@WilliamsRacing Der neue Renner trägt die Bezeichnung FW43 - in Anlehnung an den legendären Teamgründer Frank Williams. Seine Tochter Claire ist jetzt der Boss © twitter.com/@WilliamsRacing Neben George Russell wird Rookie Nicholas Latifi ins Lenkrad greifen. Bei Williams hoffen sie, dass es nach der katastrophalen Saison 2019 und chronischen Finanzproblemen wieder aufwärts geht © twitter.com/@WilliamsRacing Anzeige "Das Hauptkonzept hinter dem FW43 ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung des FW42. Es gibt beim Layout keine fundamentalen Konzeptänderungen", sagt Designdirektor Doug McKiernan © twitter.com/@WilliamsRacing ALPHATAURI: AlphaTauri hat die neuen Farben des Teams vorgestellt - und dabei für eine Premiere gesorgt. Denn: Erstmals in der Geschichte der Formel 1 wurde eine offizielle Präsentation gleich an zwei Standorten parallel abgehalten © twitter.com/AlphaTauriF1 In Mailand wurde eine von der Fassade hängende AlphaTauri-F1-Replika gezeigt, in Salzburg fand die Formel-1-Liveshow mit den Fahrern Pierre Gasly und Daniil Kwjat, den Teamchefs und einem umlackierten Vorjahresmodell statt. Ganz zur Enttäuschung der Fans... © twitter.com/AlphaTauriF1 ... denn die hatten den neuen Rennwagen erwartet. Statt einem neuen Auto war jedoch nur ein bisschen neue Farbe zu sehen. Vom neuen Boliden wurden lediglich Renderings veröffentlicht © twitter.com/AlphaTauriF1 Anzeige Übrigens: AlphaTauri geht aus der bisherigen Scuderia Toro Rosso hervor. Eigentümer des ehemaligen Toro-Rosso-Teams ist und bleibt ungeachtet der neuen Farben Red Bull © twitter.com/AlphaTauriF1 MERCEDES: Das ist der neue W11, mit dem Lewis Hamilton seinen WM-Titel verteidigen will. Was gleich auffällt - der spitze Frontflügel verleiht dem neuen Mercedes ein aggressives Aussehen © Daimler AG Im Vergleich zu beispielsweise Ferrari fallen die Seitenkästen bei Mercedes nach dem Cockpit deutlich früher ab © Daimler AG Auch der abgestufte Heckflügel sticht direkt ins Auge © Daimer AG Anzeige MCLAREN: Die Briten waren mit Platz vier in der Konstrukteurswertung das Überraschungsteam der Saison 2019. Im Hauptsitz des Teams in Woking präsentierte der Traditionsrennstall den Boliden für die die am 15. März in Melbourne beginnende Saison 2020, den McLaren MCL35 © Twitter@McLarenF1 Mit diesem sollen die beiden Fahrer Carlos Sainz und Lando Norris den Aufwärtstrend weiter fortsetzen. "Wir wollen natürlich auch 2020 einen Schritt nach vorne machen. Nicht in Bezug auf die Platzierung. Da erwarte ich wieder einen harten Kampf um Platz 4", sagte Teamchef Andreas Seidl © Twitter@McLarenF1 Bereits optisch unterscheidet sich das neu Auto von dem der Vorsaison: Weniger orange, dafür mehr blau und auch größere Bereiche in einem dunklen grau. Generell ist die Lackierung matter gehalten als bisher © Twitter@McLarenF1 Das erste Auto des neuen Technikchefs James Key weist zudem eine schmalere Nase und eine kleinere Airbox auf. Insgesamt ist das Chassis deutlich kompakter © Twitter@McLarenF1 Anzeige RENAULT: Neben Red Bull startete am Mittwoch auch das Renault F1 Team offiziell mit der Auto-Vorstellung in die neue Saison. Bereits vor der eigentlichen Enthüllung lieferte Renault erste Impressionen per Twitter © Twitter@RenaultF1Team Was sofort auffällt ist das schnittige und aggressive Design des neuen R.S.20. Damit soll der Anspruch unterstrichen werden, dieses Jahr wieder weiter vorne in der Teamwertung anzugreifen © Twitter@RenaultF1Team Der fünfte Platz aus dem Vorjahr entspricht nicht den Ansprüchen des ambitionierten Werkteams, das bei seinem Formel 1-Comeback vor vier Jahren den WM-Titel 2020 ins Auge gefasst hatte © Twitter@RenaultF1Team Daher sollte den Ingenieuren in diesem Jahr der große Wurf gelingen, um diese Zielsetzung zu erfüllen. Leicht wird es nicht, zu den Top-Teams aufzuschließen, aber der neue Flitzer von Daniel Ricciardo und Esteban Ocon schaut schnell aus © Twitter@RenaultF1Team Anzeige Die ersten Testfahrten am 19. Februar in Barcelona werden es zeigen, ob die beiden Renault-Fahrer Ocon (l.) und Ricciardo wirklich um den WM-Titel mitfighten können © Twitter@RenaultF1Team REB BULL: Bereits einige Stunden vor der offiziellen Vorstellung am Nachmittag in Silverstone stellte Red Bull ein Foto seines neuen RB16 online, mit dem Max Verstappen seinen ersten Weltmeistertitel anpeilt © Red Bull Da erst zur Saison 2021 gravierende Regeländerungen die Formel 1 maßgeblich beeinflussen werden, setzen die Top-Teams in dieser Saison auf ein optisch ähnliches Modell wie im letzten Jahr. Nur an Details wurde geschraubt, die Grundfarben Dunkelblau, Gelb und Rot bleiben in der Lackerung vorherrschend © Red Bull Und so sieht das Ganze auf der Strecke aus. Der Halo-Schutz ist in Schwarz gehalten und fügt sich passend in die Gesamtoptik ein. Das Fahrgestell und die Aerodynamik sind von Design-Genie Adrian Newey auf maximalen Abtrieb getrimmt © Red Bull Anzeige Neu ist auch der Motor. Vom neuen Honda-Hybridmotor des insgesamt 16. Formel-1-Autos von Red Bull (daher auch der Name RB16) verspricht sich Teamchef Christian Horner womöglich den entscheidenden Schub, um Mercedes und Ferrari im Kampf um den Titel hinter sich zu lassen © Red Bull FERRARI: Das ist die Rote Göttin. Mit dem SF1000 soll in diesem Jahr Ferraris Angriff auf die Silberpfeile gelingen - präsentiert wurde der Bolide stilecht im Theater von Reggio Emilia und damit zum ersten Mal nicht in Maranello © Ferrari Hier ist der SF1000 nochmal aus der Nähe. Das traditionelle Rot von Ferrari dominiert natürlich wieder das Auto. Lediglich der Halo und andere kleine Bereiche setzen schwarze Akzente © Sebastian Vettel ist auf jeden Fall schon hin und weg von seinem neuen Dienstwagen: "Es ist schwer, die Saison vorherzusagen. Aber das Auto sieht so aus, als wäre es ein großer Schritt nach vorne. Ich bin gespannt, wie es sich fährt. (…) Es haben so viele Menschen ihr Herzblut in dieses Auto gesteckt" © Anzeige Natürlich darf während der Präsentation auch die Emotion nicht fehlen. Eine fast schon pathetische Atmosphäre entstand, als an Ferrari-Gründer Enzo Ferrari erinnert wurde. "Geben Sie einem Kind ein Blatt Papier und lassen es ein Auto zeichnen, dann wird es sicher rot", wird ein Zitat von ihm eingeblendet © Und ein Traum in Rot ist der neue SF1000 auf jeden Fall geworden. Man darf mit Spannung erwarten, wie sich der Ferrari auf der Strecke schlägt. Optisch ist er schon eine Augenweide © Teamchef Mattia Binotto kündigte den SF1000 als ein "extremes Design" mit verändertem Konzept an. Allerdings sind auch immer noch Ähnlichkeiten zum Vorjahresmodell zu erkennen. Vor allem der Radstand und Anstellwinkel weisen große Ähnlichkeiten auf © Ferrari Auch der Frontflügel kam letztes Jahr gegen Saisonende bereits zum Einsatz. Allerdings betont Binotti, dass hier noch was passieren wird. "Dieser Flügel ist nicht der finale, aber es ist die Basis für den Beginn. Wir werden damit auch bei den Wintertests fahren" © Ferrari Anzeige In der Längsachse ist der Unterschied zum Vorjahr klar erkennbar. "Alles ist viel enger", bestätigt Sebastian Vettel den Eindruck und lobt den SF1000 jetzt schon: "Wir haben einige clevere Lösungen gefunden, um das zu erreichen" © Ferrari Für dieses schlankere Design wurde von Monocoque über Power-Unit bis zum Getriebe alles enger zusammengepackt. "Wir versuchen auf die maximale Aero-Performance zu gehen und versuchen, den Abtrieb zu maximieren", erklärt Binotto den Ansatz © Ferrari Neben der Schlankheit war auch das Gewicht ein Thema beim neuen SF1000. "Wir haben viele Anstrengungen unternommen, um das Gewicht unten zu halten", schwärmt Binotto vom neuen Konzept. Die Gewichtsreduktion sieht man auch. Der SF1000 kommt sehr grazil daher © Ferrari Aber nicht nur der Bolide allein macht eine gute Figur. Auch Charles Leclerc (l.) und Sebastian Vettel (r.) präsentieren sich neben ihrem neuen Dienstauto. In der Mitte zeigt sich Mattia Binotto stolz auf den jüngsten Spross der Ferrari-Familie © Ferrari

Was ihm in Monza trotz blendender Ausgangsposition nach der Roten Flagge nicht gelingt im McLaren. Der Spanier lässt die Papaya-Orange schön fliegen, zeigt eine sehenswerte Aufholjagd gegenüber dem Führenden Gasly.

Am Ende fehlt nicht mal eine halbe Sekunde auf den Sensationssieger aus Frankreich. Sainz geht etwas zu spät "all-in". Beide fahren während der ersten Safety-Car-Phase zeitgleich rein in die Box, beide rauschen nach der Roten Flagge mit Medium-Bereifung durch. Sainz hat das schnellere Auto - Gasly am Ende den Sieg. Das muss weh tun!

Racing Point versagt

Schreien vor Enttäuschungs-Schmerzen muss in erster Linie aber Lance Stroll! Beim zweiten Restart hat er dermaßen hart durchdrehende Hinterräder, dass Gasly und die beiden Alfas an ihm vorbeifliegen.

Ein Fehler, der korrigierbar ist mit dem Mercedes-Motor im Heck. Denn der Führende Hamilton muss seine Stop-and-Go-Strafe noch absitzen, die anderen Drei müsste er locker kassieren, Giovinazzi fällt mit selber Strafe wie Hamilton eh weg.

Anzeige

Aber von Sainz darf er sich nicht überholen lassen! Da sind ihm die Nerven durchgegangen und damit hat er das Rennen verloren, das ihm eigentlich auf dem Silbertablett zu Füßen gelegt wird.

Insgesamt hat Racing Point in diesem Grand Prix versagt. Denn durch einen verbummelten Boxenstopp wird Sergio Perez auf Platz vier liegend auf Rang 14 durchgereicht und bleibt in der Folge chancenlos. Vor dem Rennen hat der Mexikaner noch völlig zu Recht mit einem Podiumsplatz geliebäugelt.

Es ist das sensationelle Comeback des zweimaligen Formel-1-Weltmeisters: Fernando Alonso ist zurück in der Königsklasse des Motorsports. Der Spanier fährt wieder für seinen früheren Rennstall Renault © Getty Images Der inzwischen 38-Jährige soll ab 2021 der französischen Traditionsmarke zu altem Glanz und früheren Erfolgen verhelfen. Er erhält dem Vernehmen nach einen Kontrakt über zwei Jahre plus Option auf eine weitere Saison © Getty Images Zur Erinnerung: Sein letztes Formel-1-Rennen hatte Alonso Ende November 2018 in Abu Dhabi bestritten. Der Routinier, der Anfang des Jahres sein Debüt bei der Rallye Dakar gegeben hatte, ist jedoch keineswegs der erste namhafte Pilot, … © Imago … den es nach einer schöpferischen Pause, einem Abstecher auf anderes Terrain oder nach längerer Verletzungszeit ins Formel-1-Cockpit zurückkehrt. SPORT1 zeigt die bekanntesten Rückkehrer © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/Imago/iStock Anzeige NIKI LAUDA: 1976 entgeht er nach einem schrecklichen Feuerunfall auf dem Nürburgring dem Tod nur knapp. Der Österreicher erleidet schwere Verbrennungen und bekommt von einem Pfarrer bereits die letzte Ölung. Unglaublich: Nur 42 Tage später landet Lauda beim Italien-GP mit Ferrari auf Rang vier © Imago Nach zwei WM-Titeln (1975 und 1977) beendet Lauda seine Karriere dann 1979, schlägt den Weg als Unternehmer ein und gründet unter anderem eine Fluglinie. Doch nur zweieinhalb Jahre später kehrt er zurück - und triumphiert 1984 zum dritten Mal als Weltmeister © Getty Images ALAIN PROST: Nach internem Zoff gehen der Franzose und Ferrari 1991 getrennte Wege. Ein Grund: Prost vermisst bei der Scuderia ein Auto mit Siegqualitäten. 1993 kehrt der damals 38-Jährige allerdings zurück in den Renn-Circuit © Getty Images Und Prost glänzt noch einmal. Mit dem überlegenen Williams gewinnt er auf Anhieb abermals die WM. Sein vierter Titel ist vielleicht der süßeste - und obendrein eine gewaltige Ohrfeige für Ferrari © Imago Anzeige NIGEL MANSELL: Nach seinem WM-Triumph 1992 zieht es den Engländer in die nordamerikanische ChampCar-Serie, in der er sogleich den Titel einfährt. Für den tödlich verunglückten Ayrton Senna kehrt er 1994 zu Williams zurück. Mansell gewinnt sogar das Saisonfinale in Australien © Imago Doch der Engländer leistet sich auch eine höchst peinliche Comeback-Episode, als er 1995 mit inzwischen 41 Jahren bei McLaren anheuert. Nach nur zwei Grand-Prix-Einsätzen dankt er wieder ab - unter anderem deshalb, weil er für das recht enge Cockpit schlichtweg zu füllig geworden ist © Imago MICHAEL SCHUMACHER: Am 22. Oktober 2006 nach seinem 250. Grand Prix legt der damalige Ferrari-Pilot nach dem Grand Prix von Brasilien das Lenkrad zunächst aus der Hand. Danach verneint der Rekord-Champion stets alle Gedankenspiele um ein Comeback – um 2010 dann doch zurückzukehren © Getty Images Mit Mercedes gelingt aber nur einmal der Sprung aufs Podium. Nach drei Jahren macht der Kerpener dann für Lewis Hamilton Platz. Das lohnt sich: Seit 2014 sind die Silberpfeile das Maß aller Dinge. Schumacher lebt seit seinem schweren Ski-Unfall im Dezember 2013 abgeschirmt von der Öffentlichkeit © Getty Images Anzeige KIMI RÄIKKÖNEN: Obwohl sein Vertrag noch ein Jahr läuft wäre, trennt sich der Finne 2009 von der Scuderia. Da Ferraris letzter Weltmeister bis heute danach kein neues Team findet, startet er 2010 und 2011 in der Rallye-Weltmeisterschaft und gründet sogar sein eigenes Team ICE 1 Racing. Mit mäßigem Erfolg. © Getty Images 2012 kehrt Räikkönen in die F1 zurück. Mit Lotus gewinnt er zwei Rennen, wirft wegen ausstehender Gehaltszahlungen aber wieder hin, um sich abermals Ferrari anzuschließen. Ein Sieg in seiner zweiten Ära in Rot glückt dem Iceman auch noch - beim Großen Preis der USA und mehr als 15 Jahre nach seinem ersten Triumph © Getty Images ROBERT KUBICA: Experten handeln den Polen sogar schon als möglichen Weltmeister der Zukunft, da schlägt das Schicksal zu. Bei einem Start als Rallye-Fahrer in Italien am 6. Februar 2011 verunglückt Kubica schwer, droht bei Notoperationen sogar seinen rechten Arm zu verlieren © Imago Als Stammfahrer im chancenlosen Williams gibt Kubica 2019 noch einmal ein einjähriges Gastspiel in der Formel 1. Inzwischen hat der 35-Jährige in die DTM umgesattelt, fährt für BMW und verdingt sich nebenbei als F1-Testfahrer bei Alfa Romeo © Getty Images Anzeige JAN LAMMERS: Bis heute hält der Niederländer (l.) einen bemerkenswerten Rekord. 164 Rennen - oder mehr als zehn Jahre - musste Lammers nach seinem Ausstieg im britischen Team Shadow auf sein Formel-1-Comeback warten © Imago Beim Grand Prix von Japan 1992 ist es dann so weit. Der simple Grund für die lange Zwangspause: Für den Sieger der 24 Stunden von Le Mans und den 24 Stunden von Daytona war einfach kein Cockpit in der Formel 1 frei © Imago

Erster Franzosen-Sieg seit 1996

Unter dem Strich viele Bedröppelte, die eine satte Chance liegen gelassen haben. Dafür der erste Sieg eines Franzosen seit dem Überraschungscoup von Olivier Panis 1996 in Monaco, als nur vier Autos ins Ziel gekommen sind.

Es ist Panis' einziger GP-Sieg gewesen. Für Gasly bleibt zu hoffen, dass es ihm nicht genauso ergeht und sich Monza nicht als eine schnell verglühende Sternschnuppe entpuppt! Denn einen erneuten Aufstieg zum großen Schwesterteam Red Bull und damit verbundene weitere Sieghoffnungen zeichnen sich eher nicht ab am Horizont für einen, der diese Chance schon einmal liegen gelassen hat.

Meinetwegen kann es am kommenden Wochenende in Mugello gerne so weitergehen mit den Überraschungen.