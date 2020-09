FC Bayern wird Meister in PES: So holte sich der FCB die Zocker-Krone!

In der Welt der Fußballsimulationen gibt es zwei große Konkurrenten: die von Electronic Arts betriebene FIFA-Serie und Konamis Pro Evolution Soccer.

Während sich viele Bundesliga-Vereine direkt für FIFA entschieden, gab und gibt es nur wenige Klubs, die sowohl in FIFA als auch bei PES antreten. Der FC Schalke 04 markiert hier die Ausnahme, genauso wie Rekordmeister FC Bayern München, der ausschließlich in PES 2020 aufläuft.

Nachdem 2019 die Kooperation zwischen Konami und den Bayern festgezurrt wurde, war es nur eine Frage der Zeit, ehe der Einstieg in die eSports-Welt von PES 2020 erfolgte. Zum Teilnehmerfeld gehören klangvolle Namen wie Barcelona, Manchester United und auch Juventus Turin. Die Bayern sind neben Schalke der zweite Bundesliga-Klub, der in der eFootball.Pro League an den Start geht.