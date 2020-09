SPORT1 Bundesliga Tippspiel 2020/21: Tipps von Wettexperten Thomas Andreas

Einmal, nur ein einziges Mal ein Tippspiel gewinnen! Dies ist der unerfüllte Traum vieler Tipper. Doch das muss nicht so bleiben.

Denn: Tippen ist nur in gewissem Maße Glücksspiel!

Wichtiges Tool: Statistiken

Bei der Anzahl an Wettbewerben schlägt er vor, sich auf diejenigen zu fokussieren, von denen man wirklich Ahnung hat.

Oftmals sind sich Tipper auch unsicher was bzw. auf wen sie genau tippen sollen. Auch hier hat Thomas Andreas einen entscheidenden Tipp.

"Ganz wichtig sind meiner Erfahrung nach Statistiken. Diese kann man sich ja über verschiedene Plattformen holen. Wichtig ist dabei sich anzuschauen, wie die Teams, die in der kommenden Woche gegeneinander spielen, in der Vergangenheit gegeneinander gespielt haben, wer ist verletzt etc. Darüber hinaus ist es immer ratsam sich die Quoten anzusehen", sagt der Wettexperte.