Lazar Samadzic verärgert Hertha BSC - Wechsel zu RB Leipzig steht bevor

Lazar Samardzic (l.) kam bislang zu drei Einsätzen in der Bundesliga © Imago

Das 18 Jahre alte Talent stand eigentlich vor einer rosigen Zukunft und kam in der Rückrunde unter Bruno Labbadia zu drei Kurzensätzen. In der Sommerpause soll der Mittelfeldspieler und sein Berater allerdings unverblümt mehr Einsätze und mehr Spielminuten eingefordert haben. Laut kicker erwog die Spielerseite sogar eine juristische Auseinandersetzung über die Gültigkeit des bis 2022 laufenden Vertrages.

Samardzics Berater bot seinen Spieler im Sommer in ganz Europa an, vor allem in Spanien oder Italien sollte die Zukunft des deutschen U20-Nationalspielers liegen.