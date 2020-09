FC Bayern: Leihgabe Christian Früchtl beim 1. FC Nürnberg nur Ersatz

Christian Früchtl ist bis 2021 an den 1. FC Nürnberg verliehen © Imago

In der Generalprobe vor dem Pflichtspielstart gegen Union Berlin am Samstag (1:2) setzte Trainer Robert Klauß auf Christian Mathenia, Früchtl blieb nur der Platz auf der Bank.

Der 20 Jahre alte Früchtl war vom FC Bayern eigentlich mit dem klaren Hintergedanken ausgeliehen worden, dass er auf hohem Niveau Spielpraxis sammelt, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen.

Hecking schwärmt von Früchtl

Darauf muss er vorerst warten, Klauß setzt im Tor auf den acht Jahre älteren Mathenia. "Auch wenn heute keine Club-Fans da waren, war es ein geiles Gefühl, wieder vor Zuschauern spielen zu dürfen", sagte der 28-Jährige nach der Partie, zu der 4.500 Fans an der Alten Försterei zugelassen waren.

Nach der Verkündung der einjährigen Leihe, die den "Club" 700.000 Euro kostet, hatte Sportvorstand Dieter Hecking noch geschwärmt: "Christian ist der talentierteste und beste deutsche Torwart in seiner Altersklasse. Mit ihm erhöhen wir die Qualität in unserem Torhüterteam noch einmal. Beim Club möchte er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen."