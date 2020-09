LoL: TSM gewinnt den LCS Summer Split - FlyQuest erneut geschlagen

TSM bezwingt FlyQuest und sichert sich den siebten LCS-Titel in League of Legends © Riot Games

Auch in den USA wurde am gestrigen Abend die LCS-Championship ausgespielt. Team SoloMid feierte den nunmehr siebten Titel, während FlyQuest knapp am ersten vorbeischrammte.

TSM startet stark, FlyQuest schlägt zurück

Im Finale startete TSM stark und sicherte sich direkt die ersten beiden Spiele. Doch FlyQuest, das Team um den ehemaligen LEC-Spieler Tristan "PowerOfEvil" Schrage, konterte im Anschluss, gewann die Spiele 3 und 4 und errang den Ausgleich. So ging es es in ein fünftes und alles entscheidenden Spiel. Hier bewies TSM Nervenstärke und sicherte sich zum insgesamt siebten Mal die LCS-Split-Championship.

Auch für die US-Teams stehen ab dem 25. September die Worlds 2020 in Shanghai, China an. Neben FlyQuest und TSM hat sich auch Team Liquid für die WM in League of Legends qualifiziert. Aus der europäischen LEC sind die Teams von G2 Esports, Fnatic, Rogue und den MAD Lions am Start.