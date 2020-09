Dota 2: 7. Turnier-Sieg in Folge - Team Secret dominieren weiter

Team Secret dominiert die OMEGA-League und hat nun sieben Turniere in Folge gewonnen. Kuro „KuroKy“ Takhasomi Mitglieder von Team Nigma erhalten MVP-Auszeichnungen.

Wer soll Secret schlagen?

Die Dominanz von Clement “Puppey“ Ivanovs Team in den letzten Monaten ist beängstigend. In der OMEGA-League, einem Turnier mit den besten Teams Europas, verlor Secret kein einziges Spiel und erreichte eine Partiebilanz von 17-2. Seit der ESL Los Angeles im April 2020 gewann Team Secret jedes Event, an dem sie teilnahmen. Mittlerweile steht die Serie bei sieben aufeinanderfolgenden Turniersiegen und einer Finalbilanz von 21-0 (!).