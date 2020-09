Franz Beckenbauer vor 75. Geburtstag: Ich war ein Revoluzzer

Am 11. September 1945 hat Franz Beckenbauer in München das Licht der Welt erblickt. Am kommenden Freitag feiert der Kaiser seinen 75. Geburtstag.

Der Ehrenpräsident des FC Bayern wuchs in der Nachkriegszeit mit seinem Bruder und seinen Eltern in eineer Vier-Zimmer-Wohnung der Großmutter im Stadtteil Giesing auf und lernte das Fußballspielen auf der Straße und später beim "Nachbarn" SC 1906 München.

Vom Straßenfußballer zur Bayern-Legende

Allerdings war Beckenbauer schon als Kind nicht der einfachste, was auch mit der Grund dafür war, dass er sich für den FC Bayern und nicht für 1860 München entschied, obwohl er in Giesing, dem 60er-Gebiet, aufwuchs:

Beckenbauer über Triple: Diese Burschen sind noch nicht satt

Ein Gentleman am Ball, die Lichtgestalt des deutschen Fußballs, der Kaiser, dem nicht nur scheinbar alles gelingt: Franz Beckenbauer. Zu seinem 74. Geburtstag zeigt SPORT1 die Bilder seines bewegten Lebens © Imago

So hat er sich wohl auf ewig ins Gedächtnis nicht bloß der deutschen Fußball-Fans eingebrannt: Franz Beckenbauer, Weltmeister von 1974 - aber nicht nur. Der Kaiser ist noch so viel mehr © SPORT1-Grafik: Gabriel Fehlandt

Wo alles begann: Beckenbauer vor seinem Geburtshaus in der Zugspitzstraße 6 in München-Giesing. Hier lebten die Beckenbauers lange zu acht in einer Zweizimmerwohnung. Sein Vater war Oberpostsekretär und interessierte sich nicht für Fußball © dpa

Als Beckenbauer 1964 seinen ersten Profivertrag unterschrieb, verdiente er 400 Mark im Monat. Weniger als bei der Allianz, wo er ab 1959 eine Lehre zum Versicherungskaufmann gemacht hatte. Von 1962 bis 1964 hatte er bei der Versicherung als Sachbearbeiter 450 Mark im Monat kassiert © dpa

Anzeige

Eigentlich hatte Beckenbauer als Giesinger Bub zum TSV 1860 wechseln wollen. Weil ihn ein Löwe bei einem Jugendspiel aber eine Watschn verpasste, ging der Zwölfjährige eben zum FC Bayern. Gleich am ersten Spieltag der Saison 1965/1966 empfing der Bundesliga-Aufsteiger Bayern die Löwen im Grünwalder Stadion zum Derby. Bayern verlor mit 0:1. Timo Konietzka erzielte das Tor. Die Löwen mag Franz eigentlich bis heute. Doch seine Liebe gehört nur den Bayern © dpa

Es dauerte auch nicht lang, ehe die Bayern die Löwen von der Spitze verdrängten. Erst in München, dann in Deutschland. 1967 gewann Bayern mit dem jungen Kapitän Beckenbauer und Tschik Cajkovski als zweiter deutscher Verein einen Europapokal. In Nürnberg schlug Bayern die Glasgow Rangers im Finale des Europapokals der Pokalsieger mit 1:0 in der Verlängerung © dpa

1969 gewannen Beckenbauer und Co. ihre erste Meisterschale. Nach dem 2:1 gegen Hannover im Grünwalder Stadion steht Bayern als Meister fest © dpa

Später gewannen Beckenbauer und Bayern auch noch den DFB-Pokal und somit das erste Double der Vereinsgeschichte. Gefeiert wird dies mit dem ersten Autokorso der Geschichte © dpa

Anzeige

Ein Star war er aber schon vor den ersten Titeln. Robert Schwan (r.), so etwas wie der erste Manager in der Bundesliga und außerdem Franz' persönlicher Berater, vermittelte ihm nach der WM 1966 einen Werbevertrag für Knorr-Suppen. Das brachte Beckenbauer 12 000 Mark, von denen Schwan wie immer 20 Prozent als Provision für sich abzweigte. Beckenbauer blieb aber noch genug Geld, um sich schicke Klamotten zu kaufen. Pelz würde er heute natürlich auch nicht mehr tragen. Schwan blieb bis zu seinem Tod 2002 Beckenbauers Manager und väterlicher Freund © dpa

1969 erschien schon die zweite Autobiographie Beckenbauers. Der Titel: "Ein Gentleman am Ball". Die erste Biographie des damals 20-Jährigen (!) war bereits 1965 auf den Markt gekommen und hieß "Dirigent im Mittelfeld“. Richtig gelesen: Libero wurde Beckenbauer erst um 1968 herum © dpa

Am 10. Juni 1969, wenige Wochen nach der gewonnenen ersten Meisterschaft, titelte "Bild": "Franz ist der Kaiser von Bayern". Grund: Beckenbauer war zum dritten Mal hintereinander zum besten Feldspieler der Saison gewählt worden. Wenig später übernahmen auch die "AZ" und "SZ" die Bezeichnung. Kaiser Franz war geboren! Gerd Müller übrigens, der sich hier alle Mühe gibt, Beckenbauers Schuss auszuweichen, wurde damals schon Bomber genannt © dpa

Nur zweimal ließ sich Beckenbauer einen Bart wachsen: 1970 und dann 2014 für genau vier Wochen. Der Siebziger-Jahre-Schnauzer gefiel damals Bundestrainer Helmut Schön überhaupt nicht. Nach ein paar Wochen ließ Franz ihn sich bei einem Pressetermin wieder abrasieren - von Showmaster Blacky Fuchsberger © Imago

Anzeige

Ein Jahrhundertspieler im Jahrhundertspiel: Im Halbfinale der WM 1970 traf Deutschland mit Beckenbauer im Aztekenstadion auf Italien. Nachdem Karl-Heinz Schnellinger in der 90. Minute zum 1:1 getroffen hatte, ging das Spiel in die Verlängerung. Zu Beginn der Verlängerung kugelte sich Beckenbauer die Schulter aus. Weil das Wechselkontingent erschöpft war, spielte er weiter - und bewies, dass ihm der Ball auch mit Armschlinge noch scheinbar mühelos gehorcht © dpa

Gianni Riveras entscheidenden Treffer zum 4:3 in der 111. Minute konnte aber auch Beckenbauer nicht verhindern. Trotzdem: Die Bilder von Beckenbauer in Armschlinge gingen um die Welt und trugen viel zur Lichtgestaltwerdung des Liberos bei © dpa

Wie die Zukunft wird? Schau mer mal, aber wahrscheinlich eher sonnig! © imago

Als die Spieler 1970 den Trainer-Diktator Branko Zebec loswerden wollten, besuchte Beckenbauer seinen einstigen Trainer in der Juniorennationalmannschaft Udo Lattek in Köln. Der Bayern-Kapitän, damals 25, fragte: "Willst du unser Trainer werden?" Lattek, damals gerade mal 35: "Ja, natürlich." Verhandlungen, wie sie dem Kaiser gefallen. Latteks Bilanz seiner ersten Ära beim FC Bayern: Pokalsieger 1971, Meister 1972, 1973, 1974... © dpa

Anzeige

...und natürlich 1974 noch der Triumph im Landesmeistercup. Nach dem 4:0 gegen Atletico Madrid strecken Beckenbauer, Müller, Maier, Katsche Schwarzenbeck, die jungen Uli Hoeneß und Paul Breitner zum ersten Mal den Henkelpott in den Himmel © dpa

Nur, um ein paar Wochen später in München auch den WM-Pokal empfangen zu dürfen ©

Nach dem 2:1 im Finale gegen die Niederlande um Johan Cruyff ist Deutschland zum zweiten Mal nach 1974 Weltmeister. 1954 hatte er als Achtjähriger noch am Münchner Hauptbahnhof den Helden von Bern zugejubelt, als der Sonderzug Station in München machte © Getty Images

Beckenbauer ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere und endgültig auf einer Stufe mit Pele angelangt. Seine Mitspieler wirken beim Fototermin mit Pokal noch ziemlich erschöpft © Getty Images

Anzeige

Wo ist der Ball? Da ist der Ball! Franz Beckenbauer und Johan Cruyff haben den Überblick. 1973 hatten Beckenbauer und Bayern im Viertelfinale des Landesmeistercups noch gegen Cruyff und Ajax Amsterdam verloren. 1974 gelang Franz mit der Nationalmannschaft die Revanche. Den Fußball auf ihren Positionen revolutioniert haben sie beide, der Libero Beckenbauer und der spielmachende Stürmer Cruyff © dpa

Wie feiert ein Kaiser seinen 30. Geburtstag? Natürlich stilecht mit Frau und einer Fußballtortenkrone. Der Smoking ist keineswegs eine Modesünde, das war damals modern. Ganz bestimmt! © dpa

Auf dem Platz läuft es in der Nach-WM-Saison aber nicht so richtig. Die Weltmeister sind müde, verlieren nach einer Serie von 73 Partien sogar wieder ein Heimspiel und landen in der Bundesliga am Ende nur auf Platz zehn. Im Januar wird zudem Lattek entlassen und durch Dettmar Cramer ersetzt. Immerhin: Bayern gelingt im Landesmeistercup die Titelverteidigung. Und 1976 gleich nochmal © dpa

Doch München wird Beckenbauer in diesen Jahren langsam irgendwie zu klein. Er ist 32, hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Noch dazu ist seine Ehe gescheitert und die Steuerfahndung macht Probleme. 1977 sagt der Kaiser kurzerhand Servus und zieht in die weltstädtischste aller Weltstädte. Er heuert in New York bei Cosmos an, wo auch Pele kickt. Für alberne Foto-Motive sind sich aber die zwei Weltstars nicht zu schade © dpa

Anzeige

Bei Cosmos zeigte er den Amerikanern, wie man einen Ball hochhält, und gewann in drei Jahren drei Meisterschaften. 600.000 Mark der rund drei Millionen Ablöse an Bayern zahlte Beckenbauer übrigens selbst © Getty Images

Legenden unter sich: Als Pele 1977 seine Karriere beendete, kam auch Muhammad Ali. Man kannte sich, man schätzte sich. Abends waren Franz und seine Mitspieler oft im legendären Nachtclub Studio 54, dort fiel auch einmal Star-Tenor Luciano Pavarotti vor Beckenbauer auf die Knie und japste: "Maestro" © dpa

Beckenbauer und Pele sind übrigens bis heute befreundet, bezeichnen sich gegenseitig als "Bruder" © Getty Images

Doch der Kaiser konnte damals auch bodenständiger. Als im Mai 1978 Mutter Antonie (links) und Tante Paula ihren Franzl und seine Freundin Diana Sandmann in New York besuchten, gab er den Stadtführer © dpa

Anzeige

Auch Gerd Müller zog es später in die USA. Hier versucht er, Franz im Trikot der Fort Lauderdale Strikers zu entwischen. Obwohl das hier gelingt, wird der Bomber in Florida nicht glücklich. Vor lauter Einsamkeit beginnt er zu trinken © dpa

Nach drei Jahren New York heuerte Franz in einer Fast-Weltstadt an: Mit dem HSV wurde er 1982 zum fünften Mal Deutscher Meister. Doch sein Körper wollte nicht mehr so richtig. Beckenbauer verbrachte fast mehr Zeit bei Kult-Masseur Hermann Rieger als auf dem Trainingsplatz. Nach einer weiteren Saison in New York beendete er 1983 seine aktive Karriere. "Zum Trainer würde ich nicht taugen", sagte er, als er sich 1982 aus Hamburg verabschiedete © Getty Images

Tja, 1984 ist er doch Trainer. Oder besser: Teamchef. Eine Trainerlizenz hat er ja nicht. Aber er soll trotzdem den deutschen Fußball retten. Aber auch ein Sonnenkind kann nicht immer gewinnen. Sein Debüt als Teamchef geht gründlich in die Hose. Am 12. September 1984 verliert die DFB-Elf gegen Argentinien in Düsseldorf mit 1:3. Franz stinkt's. Doch schon bald stellen sich die Erfolge ein. 1986 führt er die DFB-Elf trotz allerlei Affären und Alkoholeskapaden der Spieler bis ins Finale... © Getty Images

...1990 wird dann auch dank Beckenbauer und der Nationalmannschaft zum Jahr der Deutschen. Die Ballonseide in Glanzoptik galt damals übrigens als schick. Hier posieren Beckenbauer und sein Trainerteam kurz vor Beginn der WM 1990 am Comer See. Von links: Holger Osieck, Beckenbauer, Berti Vogts, Sepp Maier © dpa

Anzeige

In Italien erleben Franz und die DFB-Elf einen Monat lang jeden Tag "notti magiche". Die magischste aller magischen Nächte war der 8. Juli 1990, als Deutschland in Rom zum dritten Mal Weltmeister wurde. Beckenbauer war nach Mario Zagallo erst der Zweite, der als Spieler und Trainer Weltmeister wurde © Getty Images

Die Weltmeister betreten deutschen Boden: Am 9. Juli 1990 kommen Beckenbauer und die Helden von Rom in Frankfurt an. Später folgt ein Empfang am Frankfurter Römer. In Berlin, damals zwar endlich wieder offene, aber offiziell noch geteilte Stadt, wird die DFB-Elf ihre Erfolge erst viel später feiern © Getty Images

Ein gewisses Faible zu etwas zwielichtigen Gestalten hatte er schon immer. Oder liegt es einfach nur daran, dass Beckenbauer die seltene Gabe hat, wirklich mit allen Menschen auszukommen? Nach dem Triumph von Rom lockt ihn Bernard Tapie zu Olympique Marseille. Tapie hatte damals gerade Adidas gekauft, wurde später französischer Städteminister und noch später wegen Bestechung, Insolvenzverschleppung und anderer nicht so lustiger Wirtschaftsvergehen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Da war Franz aber schon längst wieder in München. Richtig glücklich wurde er in Marseille nicht. Nach wenigen Monaten wurde er vom Trainer zum Sportdirektor komplimentiert, nach Saisonende war Schluss © Getty Images

Nach dem Ende in Marseille musste Beckenbauer erst mal die Bayern retten. 1991/1992 durchlebte der Klub die schwärzeste Spielzeit seit den Siebzigern, die Mannschaft verkraftete die Abgänge von Jürgen Kohler und Stefan Reuter zu Juve, das Karriereende Klaus Augenthalers und die schweren Verletzungen von Torwart Raimond Aumann und Flügelstürmer Brian Laudrup nicht und geriet zwischenzeitlich sogar in Abstiegsgefahr. Manager Uli Hoeneß entließ erst seinen Freund Jupp Heynckes und dann auch Nachfolger Sören Lerby. Erst unter Erich Ribbeck ging es wieder leicht aufwärts, am Ende sprang Platz zehn heraus. Viel bedeutender waren aber die Weichen, die im November 1991 in der Vereinsführung gestellt wurden: Beckenbauer und Karl-Heinz Rummenigge wurden zu Vize-Präsidenten ernannt, 1994 löste Beckenbauer dann Fritz Scherer als Präsident ab... © Getty Images

Anzeige

...doch zuvor sicherte er den Bayern noch die erste Meisterschaft seit 1990. Als Trainer! In der Winterpause entließ Uli Hoeneß Erich Ribbeck, Franz übernahm zusammen mit Klaus Augenthaler als Co, im Mai reckten sie die Meisterschale in die Luft © Getty Images

Großen Anteil am Titelgewinn hatte damals auch Lothar Matthäus. Der war 1992 schwer am Knie verletzt aus Mailand nach München zurückgekehrt, in der Saison 1993/1994 machte ihn Berti Vogts in der DFB-Elf zum Libero, wenig später zogen Franz und Augenthaler nach © Getty Images

1995 kam Otto Rehhagel nach München. Der trug beim Training selbstbewusst eine Kappe mit dem Schriftzug "Otto find ich gut", doch das sah am Ende nur noch er selbst so. Am 27. April 1996 hatten die Bayern-Alphatiere genug: Rehhagel wurde gefeuert, Beckenbauer übernahm wieder... © Getty Images

So viel Spaß wie während seiner ersten Rettungsaktion hatte er aber nicht. Die Mannschaft spielte weiter eher uninspiriert, in der Liga blieb man Zweiter hinter Dortmund. Immerhin gewannen Franz und die Bayern aber nach zwei Finalspielen gegen Girondins Bordeaux zum ersten und einzigen Mal den UEFA-Cup. Beckenbauer bedankte sich bei der Festrede auch bei Rehhagel. Nachtragend scheint der nicht zu sein. "Wenn er erklärt, dass der Ball eckig ist, dann glauben ihm das alle", erklärte Rehhagel nun. © Getty Images

Anzeige

Danach kam Giovanni Trapattoni wieder. Der gewann 1997 die Meisterschaft, verabschiedete sich 1998 aber mit seiner Flasche-Leer-Rede und dem DFB-Pokal. So musste Beckenbauer immerhin nicht mehr als Trainer einspringen © Getty Images

Stattdessen wurde er zum Vollzeit-Funktionär. 1998 wurde Beckenbauer zu einem der Vizepräsidenten von DFB-Boss Egidius Braun gewählt. Beckenbauers wichtigste Aufgabe: Er sollte die WM 2006 nach Deutschland holen © Getty Images

Ob's an den gedrückten Daumen von Gerhard Schröder und Claudia Schiffer lag oder an Beckenbauers Stahlkraft (oder doch an den vom Satire-Magazin Titanic verteilten Fresskörben): Egal... © Getty Images

Deutschland bekam die WM. Im Juli 2000 überreichte Sepp Blatter Beckenbauer, längst Chef des Organisationskomitees, den WM-Pokal. Dem Sommermärchen stand nichts mehr entgegen. Na ja, außer noch nicht gebauter Stadien und der DFB-Elf © Getty Images

Anzeige

Denn der deutsche Fußball erlebte Ende der Neunziger und Anfang des Jahrtausends eine schwierige Phase. Während sich das Gesicht Deutschlands veränderte und das Land langsam in der Moderne ankam, spielten Vereine und Nationalmannschaft teilweise immer noch, als ob Fußballer in ihrer Freizeit Ballonseide und auf dem Platz zu enge Hosen tragen würden. Erich Ribbeck verstand sich zwar gut mit Honoratioren und Politikern wie Edmund Stoiber, ließ aber immer noch mit Libero spielen. Nach der EM 2000 und dem Aus in der Vorrunde war für Sir Erich Schluss © Getty Images

Jürgen Klinsmann als Teamchef und Oliver Bierhoff als Nationalmannschaftsmanager brachten die Mannschaft ab 2004 zwar langsam wieder auf Vordermann, doch so richtig gut verstanden sich OK-Chef Franz und sein einstiger Spieler nicht. Noch wenige Monate vor WM-Beginn grantelte Beckenbauer, Klismann solle sich seine Entscheidungen gut überlegen, er habe ein schlechtes Gefühl für die WM © Getty Images

Sei's drum, Franz hatte ohnehin Wichtigeres zu tun. Bis zum Eröffnungsspiel wollte er jedem FIFA-Mitgliedsverband einen Besuch abstatten. Natürlich erreichte er sein Ziel. Hier spricht er in Tunesien mit dem damaligen Staatschef © Getty Images

Zur Auslosung der WM-Gruppen lud Franz mal wieder seinen guten Freund Pele ein. Zur Feier des Tages überließ WM-Maskottchen Goleo dem Brasilianer sogar seinen Kumpel Pille, ohne Ball fühlt sich Pele einfach nicht so wohl. Doch eine Hose zog sich der zottelige Löwe auch für die zwei Fußball-Legenden nicht an © Getty Images

Anzeige

Kurz vor der Gruppenauslosung bewies Beckenbauer Heidi Klum und der ganzen Welt, dass sein Außenrist noch immer kaiserlich ist © Getty Images

Das Sommermärchen erlebte Beckenbauer vor allem vom Helikopter aus. Bis zu vier Spiele am Tag wollten angesehen werden. Immer mit dabei: OK-Vize Wolfgang Niersbach, sein Kumpel Fedor Radmann und Assistent Marcus Höfl © Getty Images

Nach der WM 2006 stieg Marcus Höfl (r.) vom Assistenten zum Manager Beckenbauers auf. Später heiratete er den damaligen Skistar Maria Riesch. Mittlerweile sind die Ehepaare Beckenbauer und Höfl eng befreundet © Getty Images

Je weiter sich die Nationalmannschaft durch die WM sommermärchte, desto mehr verblasste natürlich des Kaisers Groll auf Klinsmann. Nach dem Spiel um Platz drei in Stuttgart gab's für Klinsmann sogar eine Umarmung © Getty Images

Anzeige

Buchstäblich zwischen einem Spiel und dem anderen ordnete er während der WM noch sein Privatleben und heiratete in Kitzbühel seine Heidi. "Während der WM hat niemand mit unserer Hochzeit gerechnet", sagte er. Ja, sicherlich. Noch im Januar hatte er übrigens in der Zeitschrift "Die Aktuelle" beteuert: "Ich kann diesem Land neben dieser wichtigen Weltmeisterschaft nicht noch meine Hochzeit zumuten." © Getty Images

Begonnen hat die Beziehung zu seiner dritten Ehefrau übrigens eher stürmisch. Die beiden bandelten während der Weihnachtsfeier des FC Bayern 1999 an. Neun Monate später war Söhnchen Joel geboren. "So groß ist das Verbrechen nun auch nicht. Der Liebe Gott freut sich über jedes Kind", franzelte er. Und überhaupt: "Ich hab mal einen Stammbaum machen lassen: Die Wurzeln der Beckenbauers liegen in Franken. Das waren lustige Familien, alles uneheliche Kinder. Wir sind dabei geblieben." © Getty Images

Verheiratet war Beckenbauer damals übrigens noch mit Sibylle, einer früheren Sekretärin des DFB. 1990 hatte das Paar geheiratet, die endgültige Trennung folgte 2002, als Beckenbauer mit Heidi Burmester zusammenzog. Die Scheidung folgte 2004 - in dem Jahr, als Franz einzige Tochter Francesca zur Welt kam © dpa

Von 1966 bis 1990 war Beckenbauer mit Brigitte verheiratet gewesen. Während seiner New Yorker Zeit und auch danach lebte Beckenbauer aber mit der Fotografin Diana Sandmann zusammen. © dpa

Anzeige

Zwischen der Geburt seines ältesten Sohnes Thomas und seiner Tochter Francesca liegen fast 40 Jahre. Als Thomas 1963 zur Welt kam, war Beckenbauer noch nicht mal volljährig, er stammt aus einer früheren Beziehung. Als Franz Brigitte heiratete, adoptierte sie ihn. 1966 und 1968 wurden Michael und Stephan geboren, die hier wie Orgelpfeifen im Siebziger-Jahre-Look mit dem Vater posieren © dpa

Wenige Wochen vor seinem 70. Geburtstag passierte das Schlimmste, was Eltern passieren kann: Franz und Brigitte Beckenbauer mussten ihren Sohn Stephan zu Grabe tragen. Er starb an einem Hirntumor. Der Vater war bis zum Schluss an der Seite seines Sohnes. Nach Stephans Tod hat sich Beckenbauer zuletzt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Auch auf eine große Feier zu seinem 70. Geburtstag hat er wegen dieses Schicksalsschlag verzichtet © Getty Images

Stephan war der einzige Beckenbauer-Spross, den es auch in den Fußball getrieben hatte. Nach einer, auch wegen zahlreicher Verletzungen eher kurzen Profikarriere unter anderem bei Saarbrücken und dem TSV 1860 München, war Stephan Jugendtrainer beim FC Bayern geworden und hatte unter anderem Bastian Schweinsteiger, Mats Hummels, Holger Badstuber und Thomas Müller betreut. Das Verhältnis zum fernen Vater war lange recht kompliziert, in den letzten Jahren hatten die beiden sich aber sehr angenähert © Imago

Bei Stephans Geburt zeigte sich Beckenbauer von seiner zärtlichen Seite © Imago

Anzeige

Trotz solcher Bilder und schönen gemeinsamen Erinnerungen bereut er heute, sich nicht genug um seine drei älteren Kinder gekümmert zu haben. "Ich war ein schlechter Vater, weil ich nie da war", sagte er mal. Wie anders geht es da seinen zwei Jüngsten Joel und Francesca: "Früher war mein Leben vielleicht aufregender, aber heute ist es intensiver. Das habe ich meinen beiden kleinen Kindern zu verdanken. Mit Kindern bist du reich beschenkt“, sagt er mittlerweile © Imago

Viel öfter als seine Familie dürfte der spätberufene Vater zwischen 2000 und 2006 Wolfgang Niersbach gesehen haben. Der heutige DFB-Präsident war damals Vizepräsident des WM-Organisationskomitees und begleitete Beckenbauer auf seiner Werbetour um die Welt. Schon zu Teamchef-Zeiten hatte Beckenbauer mit dem Ex-Journalisten zusammengearbeitet: Niersbach war damals Pressesprecher des DFB © Getty Images

Feine Gesellschaft: Als Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees trifft er natürlich öfter mal Sepp Blatter und andere schillernde Gestalten. Etwa den mittlerweile geächteten Katari Mohammed bin Hammam, damals Präsident des asiatischen Fußballverbands und Blatter-Buddy, später Blatter-Herausforderer und dann der Korruption und anderer Vergehen beschuldigter Ex-Funktionär. Die Treffen und das fröhliche Posieren mit den Doktor Nos des Weltfußballs kann man Beckenbauer nicht vorwerfen. Aber dass er sich auch immer anfreunden muss mit allen... © Getty Images

Kaiser trifft ja, gut, äh: Sepp Blatter. Wie gesagt, der Franz kommt wirklich mit jedem Menschen aus. Hin und wieder aber schließt er auch einfach seine Augen. Wenn er in Katar ist beispielsweise © Getty Images

Anzeige

Drei Ehen, dazu noch zwei wichtige Partnerschaften, doch die Frau seines Lebens war immer Mutter Antonie. "Immer, wenn ich vor einem Besuch bei ihr anrief, fragte meine Mutter: 'Bub, was willst du essen'", erinnerte sich Beckenbauer. Wirklich jeden Tag rief er bei ihr an, egal, wo er gerade war. Als sie 2009 92-jährig starb, trat aber das ein, was er immer befürchtet hatte: Er konnte in den letzten Momenten nicht bei ihr sein, Beckenbauer war in FIFA-Mission in Südafrika © Getty Images

Wirklich oft trinkt Beckenbauer kein Weißbier, bis heute ernährt er sich sehr gesund und diszipliniert. Doch bei Werbeauftritten, hier gemeinsam mit Lena Neuner, muss das schon mal sein. Bei der Auswahl seiner Werbepartner ist er übrigens traditionell ein Freigeist: Wenn Bayern von Viag Interkom (heute O2) gesponsert wird, telefoniert Franz mit E-plus (heute mit O2 fusioniert), wenn Bayern Paulaner trinkt, stößt der Kaiser mit Erdinger an. Einmal Libero, immer freischaffender Künstler ©

Ohne Beckenbauer würde es die Allianz Arena wahrscheinlich nicht geben. Münchens damaliger Oberbürgermeister Christian Ude und auch viele beim FC Bayern hatten eigentlich einen radikalen Umbau des Olympiastadions präferiert. Erst als Beckenbauer drohte, dass die WM dann eben ohne München über die Bühne gehen würde, schwenkte die Stadtspitze um. Hier schauen sich Ude, Bayern-Präsident Beckenbauer und der damalige Löwen-Präsident Karl-Heinz Wildmoser selig ein Modell des künftigen Stadions an © dpa

Ob Beckenbauer der Allianz Arena eines Tages auch überdrüssig werden wird? Zum Höhepunkt der Debatte um die Zukunft des Olympiastadions sagte er jedenfalls: "Es wird sich doch noch ein Terrorist finden, der das Olympiastadion wegsprengt." Ein typischer Franz, der schon immer beinahe gleichzeitig Kaiser und Hofnarr sein konnte © dpa

Anzeige

Ältere Herrschaften mit jungen Perücken: Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Beckenbauer im Siebziger-Look im Olympiastadion © dpa

Das Golfen ist neben dem Fußball seine zweite große Sport-Leidenschaft. Zu seinen besten Zeiten hatte er Handicap acht © Getty Images

Mit Pep Guardiolas taktischen Entscheidungen war Beckenbauer nicht immer einverstanden. Aber für einen netten Plausch unter Fußballern blieb stets Zeit © Getty Images

Gruppenfoto mit (v.l.) Günter Netzer, Paul Breitner, Matthias Sammer, Sepp Maier, Uwe Seeler, Andreas Brehme und Lothar Matthäus: Bei der Eröffnung der Hall of Fame des deutschen Fußballs in Dortmund im April 2019 darf der Kaiser (3.v.r.) natürlich auch nicht fehlen © Getty Images

Anzeige