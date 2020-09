FC Arsenal: Mesut Özil vor Rückkehr in Team - Einsatz beim Start?

Der Ex-Nationalspieler stand am Samstag im Testspiel gegen Aston Villa (2:3) überraschend in der Startelf des FC Arsenal - sein erster Einsatz seit der Corona-Pause im März.

Laut Sun ist der 31-Jährige damit auch ein Thema für den Saisonstart am Samstag gegen den FC Fulham (Premier League: FC Fulham - FC Arsenal am Sa. ab 13.30 Uhr im LIVETICKER). Trainer Mikel Arteta will seine zuletzt erfolgreiche Formation mit Dreier-Abwehrkette gegen schwächere Gegner nicht aufrechterhalten und plant dabei ein 4-3-3- oder 4-2-3-1-System. Anders als im 3-5-2 ist Özils Position hinter den Spitzen dabei erhalten, was dem Regisseur Einsatzmöglichkeiten verschafft.