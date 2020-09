Anzeige

US Open 2020 mit Medvedev, Thiem LIVE im TV, Stream, Ticker Scheitert der nächste Zverev-Rivale?

Dominic Thiem hat den Viertelfinaleinzug fest im Blick © Imago

SPORT1

Bei den US Open kämpfen am Montag mit Dominic Thiem und Daniil Medvedev die zwei stärksten noch verbleibenden Konkurrenten Zverevs um den Viertelfinaleinzug.

Bei den US Open beginnt die zweite Turnierwoche.

In Flushing Meadows sind bei den Herren mit Dominic Thiem und Daniil Medvedev zwei Top-5-Spieler in Runde 4 gefordert. Beide gehen als Favoriten in ihre Achtelfinalpartien.

Anzeige

Thiem trifft auf das kanadische Talent Felix Auger-Aliassime, das 2018 die US Open auf der Junior Tour gewann (ab 20 Uhr im LIVETICKER). Der Weltranglistendritte lobt den 20-Jährigen vor dem Aufeinandertreffen, sieht aber auch einen Vorteil bei sich. "Felix ist ein großer Spieler. Er hat keine echten Schwächen. Das einzige, was ihm fehlt, ist die Erfahrung. Diese möchte ich zu meinem Vorteil nutzen", sagte Thiem. In der Tat geht Auger-Aliassime in New York erstmals in seiner Profi-Karriere in die zweite Woche eines Grand-Slam-Turniers.

Medvedev will erneut ins Finale der US Open

Medvedev will gegen den 22-jährigen Frances Tiafoe das Viertelfinalticket lösen (ab 1 Uhr im LIVETICKER). Vor dem Duell gegen den US-Amerikaner spricht alles für ein Weiterkommen des Russen. Denn Medvedev konnte bislang beide direkten Duelle für sich entscheiden. Zudem verfügt der Weltranglistenvierte trotz seiner 23 Jahre über deutlich mehr Erfahrung bei Grand-Slam-Turnieren. Im letzten Jahr erreichte Medvedev sogar das Finale der US Open, indem er sich Rafael Nadal in fünf Sätzen geschlagen geben musste.

Tiafoe geht selbstbewusst in das Duell gegen Medvedev. "Wenn ich so spiele wie momentan, dann habe ich gegen jeden auf der Welt eine Chance", so der US-Amerikaner.

US Open heute mit Serena Williams und Kenin

Auch bei den Frauen stehen mit Serena Williams und Sofia Kenin zwei Top-5-Spielerinnen der Weltrangliste auf dem Court.

Williams trifft auf die an Nummer fünfzehn gesetzte Griechin Maria Sakkari, Kenin muss die Belgierin Elise Mertens aus dem Weg räumen (Spielplan und Ergebnisse der US Open).

Die Spiele der 4. Runde der Top-Stars am Montag im Überblick:

Arthur Ashe Stadium (Spielbeginn: 18 Uhr MESZ):

1. Match: Maria Sakkari (Griechenland) - Serena Williams (USA)

2. Match: Felix Auger-Aliassime (Kanada) - Dominic Thiem (Österreich)

Arthur Ashe Stadium (Spielbeginn: 1 Uhr MESZ):

Anzeige

1. Match: Frances Tiafoe (USA) - Daniil Medvedev (Russland)

2. Match: Elise Mertens (Belgien) - Sofia Kenin (USA)

Louis Armstrong Stadium (Spielbeginn: 17 Uhr MESZ):

3. Match: Matteo Berrettini (Italien) - Andrey Rublev (Russland)

So können Sie die US Open LIVE verfolgen: