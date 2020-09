Tour de France: Etappensieg für Pogacar mit 21 Jahren wie Lance Armstrong

Das slowenische Supertalent Tadej Pogacar ist am letzten Pyrenäen-Tag der 107. Tour de France zum jüngsten Etappensieger der Frankreich-Rundfahrt im 21. Jahrhundert geworden.

Bei seinem Sieg am Sonntag in Laruns war der Youngster 21 Jahre und 351 Tage alt. Jünger war zuletzt ein gewisser Lance Armstrong, der 1993 mit 21 Jahren und 297 Tagen in Verdun triumphierte. Dieser und sein zweiter Etappensieg 1995 sind die einzigen Tour-Erfolge, die dem Amerikaner nicht nachträglich wegen Dopings aberkannt wurden.