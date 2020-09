Nations League: DFB reist mit Flugzeug nach Basel -Thilo Kehrer äußert sich

Als hätte die deutsche Nationalmannschaft keine anderen Sorgen, kassierte sie in den vergangenen Tagen Hohn und Spott, weil man für die Strecke von Stuttgart nach Basel (180 Kilometer Luftlinie) in ein Flugzeug gestiegen war, statt mit dem Bus (230 Kilometer) oder der Bahn (mit Umstieg in Karlsruhe) anzureisen.