Nations League: Deutsche Nationalmannschaft mit Sieglos-Serie wie Andorra

In dieser Form kein EM-Favorit: Die deutsche Nationalmannschaft © Imago

Die deutsche Nationalmannschaft hat in der Nations League noch nie gewonnen. Eine Bilanz, die sich das DFB-Team nur mit echten "Fußball-Zwergen" teilt.

Denn die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw ging in mittlerweile sechs Spielen in dem nach wie vor jungen Wettbewerb noch kein einziges Mal als Sieger vom Platz. Eine äußerst ernüchternde Statistik, wie sie so nur sechs andere Teams aufzuweisen haben, die genauso häufig wie das DFB-Team ihr Glück versuchten.