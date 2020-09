US-Open: Novak Djokovic disqualifiziert nach Treffer gegen Linienrichterin

Novak Djokovic ist raus bei den US Open © Getty Images

Novak Djokovic wird bei den US Open disqualifiziert. Weil er unabsichtlich eine Linienrichterin am Hals trifft, ist das Turnier für den Superstar vorbei.

Skandal in New York! Novak Djokovic ist nach einem unbedachten Moment von den US Open disqualifiziert worden.