Nations League: Ansu Fati schreibt bei Spanien Geschichte: Jüngster Torschütze

Ansu Fati ist nicht nur der jüngste Spieler, der je in der Nations League in einer Startelf stand - er schreibt gegen die Ukraine auch spanische Fußball-Geschichte.

Das junge Mega-Talent des FC Barcelona lieferte beim 4:0-Sieg in der Nations League gegen die Ukraine in der ersten Halbzeit eine herausragende Leistung ab und trug sich nebenbei auch noch in die Geschichtsbücher ein. Mit 17 Jahren und 311 Tagen ist er der jüngste Torschütze, der jemals für die Furia Roja ein Tor erzielte. Und sein Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 war ein absolutes Traumtor - von der Strafraumkante schlenzte der Offensivspieler an den Innenpfosten.